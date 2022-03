Friss hírszerzési jelentés érkezett, egyre brutálisabb lesz az ukrán háború

A hírszerzés friss jelentéséből az is kiderült, hogy az orosz tüzérség és légierő keményen támadja a lakott területeket, különös tekintettel Harkovra, Kijevre, Mariupolra és Csernyihivre.

Azon civilek száma, amelyek otthonaik elhagyására kényszerültek, vagy kitelepítették őket, mintegy 660 ezerre tehető a háború kirobbanása óta – írta a katonai hírszerzés friss jelentésében.

Latest Intelligence update on the situation in Ukraine. pic.twitter.com/CeKxZDHRDk