Videón, ahogy egy lopott orosz tankon vidáman szelfiznek az ukránok

Az orosz hadsereg nagy mennyiségű harceszközt, köztük drága fegyverrendszereket hagy hátra Ukrajnában. Egy T-80BVM típusú tankkal készítettek "vidám" szelfivideót az ukrán erők egy állítólag az oroszok által hátrahagyott, látszólag működőképes járművel.

Tucatjával hagyják ott a műveleti területeken a páncélozott harcjárműveket orosz kezelőik. Részben ennek műszaki, logisztikai okai vannak – például kifogynak a járművek az üzemanyagból – részben viszont a demoralizált személyzet egyszerűen úgy dönt, hogy nem harcol tovább. Az ukránok a napokban elkezdték beüzemelni azokat a járműveket, melyeket az oroszok hátrahagynak Ukrajnában, erről itt írtunk.

Most egy új videó látott napvilágot, melyen állítólag egy az ukrán erők által az oroszoktól zsákmányolt T-80BVM típusú páncélos harcjármű látható mozgás közben, a videó leírása szerint Harkov közelében. A T-80-ast 1975 óta gyártják, az azóta többször frissített, T-80BVM 2018 óta áll szolgálatban az orosz hadseregben szakoldalak szerint.

Slatyne, Kharkiv Oblast, Ukrainian Territorial Defense fighters ride on a captured Russian T-80 pic.twitter.com/qWLEBCvOxy — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 2, 2022

Az oroszok már nemcsak BTR-eket, BMP-ket, T-72-eseket hagynak el, hanem kifejezetten drága és szofisztikált katonai eszközöket is, melyeket az ukrán haderő folyamatosan vesz birtokba.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy TOSz-1-est is elfoglaltak az ukránok, mely a hivatalos „nehéz lángszóró” elnevezés ellenére egy termobárikus töltet kilövésére is alkalmas rakéta-sorozatvető. A „vákuumbomba” néven is ismert fegyver lényege, hogy a levegőből felhasznált oxigén segítségével nagy hatóerejű, nagy rombolásra képes robbanást generál. Ezek a legnagyobb robbanást generáló nem-nukleáris fegyverek a világon.

Szintén az Oryx szúrta ki, hogy az oroszok hátrahagytak egy Tor-M2-es légvédelmi rendszert is egy ukrán település mellett. Ez egy kifejezetten szofisztikált, elsősorban drónvédelemre való eszköz, becslések szerint körülbelül 25 millió dollárt ér egy ilyen fegyverrendszer.

