Hamarosan megindulhat Odessza inváziója

Amerikai hírszerzők szerint orosz hadihajók hagyták el a Krímet, valószínűsíthető, hogy Odessza felé vették az irányt. A formáció többsége partraszállító hajókból áll, így gyaníthatóan hamarosan megindul az egymilliós nagyváros ostroma is.

Video from western Crimea showing much of Russia's naval grouping in the Black Sea. I count the Pyotr Morgunov Project 11711, two Project 1171, and 5(?) Project 775 large landing ships. https://t.co/3KXaclFHIc