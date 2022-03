Heves harcok bontakoztak ki Európa egyik legnagyobb atomerőművénél

A város polgármestere a Facebookon azt mondta, hogy a város egész területén nincs vízellátás, és egyes városrészekben nincs áram. Az elmúlt napokban ugyanis intenzív bombázások érték a települést.

A BBC ukrán szolgálatának beszámolója szerint szerdán az erőmű üzemeltetői és helyiek nagy tömege épített ideiglenes barikádokat, annak érdekében, hogy elzárják az orosz csapatok bejutását a városba, egyetlen út vezet ugyanis oda.

A Dmitrij Orlov polgármester által ma közzétett közösségi médiavideókon lakóépületek és egy iskola ágyúzása látható.

Emlékezetes, határozatot fogadott el csütörtökön Bécsben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) kormányzótanácsa, felszólítva Oroszországot, hogy "azonnali hatállyal szüntesse be az ukrajnai atomlétesítmények körüli harci cselekményeket". A szervezet főigazgatója csütörtök este az erő alkalmazásának beszüntetését sürgette a zaporizzsjai atomerőmű közelében, ahol az orosz csapatok az erőmű dolgozóinak otthont adó Enerhodar város felé nyomultak előre.

A határozatban a NAÜ bírálta az Ukrajna ellen egy hete indított orosz háborút, és úgy ítélte meg, hogy az "súlyos közvetlen veszélyt jelent e létesítményekre és a személyzetükre, és "magában hordozza egy nukleáris baleset vagy incidens kockázatát, amely egyaránt veszélybe sodorná Ukrajna és a szomszéd országok lakosságát, valamint a nemzetközi közösséget".

(BBC, UNIAN)

