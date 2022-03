Már egy hete tombol a háború Ukrajnában, de egy szuperhatalom még mindig nem fedte fel lapjait

A világ egy hete az Ukrajna és Oroszország közötti háborúra figyel, amely kétségkívül az utóbbi évtizedek egyik legfontosabb geopolitikai fordulópontját jelenti. Ennek megfelelően számos ország az Ukrajna elleni támadást követően nem sokkal nyilvánosan elítélte Oroszországot, illetve több esetben kemény szankciókat is életbe léptettek Moszkvával szemben. Bár az Egyesült Államok és szövetségesei szinte kivétel nélkül tettek ilyen lépéseket, a világ második legnagyobb gazdasága, Kína mélyen hallgat. Többen próbálták már találgatni, hogy mi lehet az oka Peking óvatos kivárásának a helyzet kapcsán, amelyet gazdasági és külpolitikai érdekek egyaránt indokolnak.

Mit mond hivatalosan Kína?

Az, hogy Kína mit gondol deklaráltan a mostani konfliktusról elsősorban a pekingi külügyi tárca közleményeiből, valamit a külügyminiszter nyilatkozataiból olvasható ki. A kínai diplomácia vezetője, Vang Ji ráadásul a napokban ki is adott egy viszonylag rövid, de lényegretörő dokumentumot, amely öt pontban foglalja össze a hivatalos kínai álláspontot:

Tiszteletben kell tartani más országok szuverenitását. Ez eleve a kínai diplomácia egyik alappillérének számít, ugyanis ugyanezen elvből kiindulva Peking nem ismerte el a Krím annexióját, illetve Abházia és Dél-Oszétia függetlenségét sem, amelyet a 2008-as orosz-grúz háborút megelőzően kiáltottak ki. Érdemes megemlíteni, hogy ez a kitétel Kína esetében nem vonatkozik Tajvanra, amelyet a kontinentális Kína nem ismer el szuverén államként, hanem saját részének tekint. Komolyan kell venni Moszkva biztonsági aggályait. Peking már évek óta többször szállt síkra az általa „hidegháborús mentalitásnak” tartott magatartással szemben. Ezt a jelzőt általában az Egyesült Államok ellenében alkalmazta, általában akkor, amikor Washington az utóbbi években tapasztalt asszertív kínai külpolitikáját bírálta. Ehelyett a kínai narratíva szerint a nagyhatalmak békés egymás mellett élése a követendő példa egy multipoláris világban. Mindkét oldal tanúsítson önmérsékletet. Ezt is többször lehetett hallani a napokban a kínai külügy részéről. Ennek egyik aspektusa, hogy Kína nem támogatja Ukrajna NATO-hoz, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozását, ugyanis véleménye szerint ezzel megbolygatásra kerülne a status quo a térségben. Ennek megfelelően a kínai álláspont szerint Kijevnek sokkal inkább hídként kell működnie Európa és Oroszország között, nem pedig szövetségi rendszerek ütközőzónájaként. A diplomácia és a békés megoldás hangsúlyozása. Itt elsősorban az EBESZ által bevezetett oszthatatlan biztonság elvére kell gondolni, miszerint egyik ország biztonsága sem irányulthat a másik ország rovására. Erre hivatkozik Putyin is, amikor állítja, hogy egy NATO- és EU-tag Ukrajna sértené saját biztonságérzetét. Az orosz álláspontot azonba gyengíti, hogy az EBESZ nem fogadja el azt sem, hogy bármelyik ország befolyási övezetek kialakítására törekedjen. Az ENSZ-en keresztül kell rendezni a konfliktust. Kína tagja az ENSZ Biztonsági Tanácsának, ahol szavazást is tartottak a határozatról, amely elítélte volna Oroszországot. Egyedül Oroszország szavazott nemmel, de mivel állandó tagként vétójoggal rendelkezik, képes volt blokkolni a folyamatot. Kína azonban tartózkodott a szavazástól, tehát nem állt nyíltan Oroszország mellé, amelyet sokan diplomáciai sikerént könyveltek el.

A fenti pontokhoz még érdemes hozzátenni Peking szankcióellenes álláspontját. Szerdán a kínai bankhatóság közölte, hogy Kína nem csatlakozik a nyugati oroszellenes szankciókhoz. Peking már korábban is többször bírálta az általa illegálisnak és egyoldalúnak tartott büntetőintézkedéseket.

A fentiek alapján az kép rajzolódik ki, hogy Kína nem támogatja deklaráltan a háborút, de megértően viszonyul Moszkva álláspontjához a biztonsági aggályokat illetően. Ennek megfelelően és a NATO terjeszkedésének elutasítása miatt nem támogatja Ukrajna NATO és az EU iránti aspirációit sem.

Kína ENSZ-nagykövete az Ukrajna ellen indított orosz invázió élítéléséről tartott szavazás alkalmával. Forrás: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Mit gondol valójában Peking?

Több jel utal arra is, hogy a hivatalosan kinyilvánított indokok mellett Peking más okokból sem lehet ínyére egy háború.

Egy háború mindenféleképpen árt a világgazdaságnak , amelynek Kína igen fontos szereplője is egyben, nem beszélve a kivetett szankciós csomagokról , amelyek valóban korábban nem látott mértékben sújtják majd a gazdaságokat. Márpedig Kína számára is kritikus volt a koronavírus-járványt követően gazdaságát minél előbb pályára állítani, amelyet most a háború hátráltat.

, amelynek Kína igen fontos szereplője is egyben, , amelyek valóban korábban nem látott mértékben sújtják majd a gazdaságokat. Márpedig Kína számára is kritikus volt a koronavírus-járványt követően gazdaságát minél előbb pályára állítani, amelyet most a háború hátráltat. Problémát jelenthet Pekingnek az is, hogy egy elhúzódó ukrán-orosz háború esetén egy idő után rákényszerülhet arra, hogy nyíltan válasszon a két szemben álló oldal között. Ez akkor is megtörténhet, hogy a nyugati országok egy idő után olyan mértékben szigorítanak, hogy azon országokat is szankcionálják, amelyek valamilyen módon támogatják Oroszországot.

Ez akkor is megtörténhet, hogy a nyugati országok egy idő után olyan mértékben szigorítanak, hogy azon országokat is szankcionálják, amelyek valamilyen módon támogatják Oroszországot. A legfontosabb pedig vélhetően az, hogy sértené a kínai külpolitika fent megnevezett elvét az ENSZ-en keresztül történő konfliktusrendezésről. Peking ugyanis számos diplomáciai érvelését alapozza az ENSZ rendelkezéseire. Többek közt ez alapján emlegetik gyakran az iraki háború illegitim voltát, vagy bírálják az Egyesült Államokat azért, mert nem ratifikálta az ENSZ tengerjogi irányelveit, amely a Dél-kínai-tenger vonatkozásában igen releváns Kínának. Bár az ENSZ az orosz vétó miatt nem ítélte még el hivatalosan az inváziót, a harcok elhúzódása esetén azonban Kína kényelmetlen helyzetbe kerülhet.

A fentiek alapján tehát Peking egyelőre óvatosan kivár az ukrajnai események alakulását illetően, amíg a helyzet állásfoglalásra nem kényszeríti. Ennek megfelelően sok függ a háborús helyzet eszkalációjának mértékétől.

Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping 2018-ban. Forrás: Kremlin.ru/Wikimedia Commons

Gazdasági megfontolások

Jól látható volt, hogy az utóbbi években a kínai orosz viszony egyre szorosabbra fűződött számos területen. Ennek megfelelően többen úgy vélik, hogy Peking érkezhet majd Moszkva segítségére a gazdasági nehézségek átvészelésében. Több jel is utal viszont arra, hogy ez nem lesz elegendő a rövid- és középtávú gazdasági visszaesés elkerüléséhez.

Az energiaexport az egyik ilyen terület, amely az orosz költségvetési bevételek legnagyobb részét alkotja. Vlagyimir Putyin látogatást is tett nemrég Pekingben a téli olimpia megnyitóján, ezzel párhuzamosan pedig ismertetett egy új megállapodást, amely alapján Oroszország a jövőben nagyobb mennyiségben adna el földgázt Kínának. Oroszország jelenleg Kína harmadik legnagyobb gázellátója, legnagyobb piaca azonban továbbra is az Európai Unió, ahol az infrastruktúra jelentős része is koncentrálódik.

Ahhoz, hogy az uniós piac esetleges kiesését kompenzálni lehessen egy kínai alternatívával szinte biztosan évek kellenek.

A Moszkva elleni szankciók fontos eleme volt az is, hogy az Egyesült Államok, az EU és szövetségeseik megállapodtak abban, hogy a legfontosabb orosz bankokat kivonják a SWIFT bankközi rendszerből, és befagyasztják az orosz központi bank eszközeit, korlátozva ezzel az ország lehetőségét arra, hogy hozzáférjen tengerentúli tartalékaihoz.

Lehet azonban ennek alternatívája a kínai CIPS rendszer, amely a jüan alapú utalások és nemzetközi kifizetések bonyolítására jött létre.

A CIPS rendszerrel orosz pénzintézetek is kapcsolatban állnak. Azonban ahhoz minden bizonnyal évek kellenek, hogy egy SWIFT-hez mérhetően elterjedt rendszerré váljon.

Az elefánt a szobában

A mostani ukrán események egyik legfontosabb másodlagos kérdése az, hogy mennyiben ösztönzi Kínát arra, hogy uralma alá hajtsa Tajvant. Sokan tartották például intő jelnek, hogy az orosz támadás után nem sokkal kilenc kínai katonai repülőgép lépett be Tajvan légvédelmi zónájába, de a tajvani légierő elriasztotta őket.

Annyi biztos, hogy Tajvan árgus szemekkel figyeli Ukrajna Oroszország általi megtámadását, mivel Kína saját szakadár tartományának tartja a szigetet, és igényt tart visszaszerzésére. Ezért Tajvan most aggódik, hogy Peking kihasználhatja a helyzetet, amikor az egész világ Ukrajnára figyel.

Kína azonban igyekszik hangsúlyozni, hogy a mostani ukrajnai események nem állíthatók párhuzamba Tajvan példájával, mert az ő nézőpontjukból nézve a sziget Kína elidegeníthetetlen része.

Ennek ellenére feltételezhető, hogy Pekingnek sokkal kifizetődőbb most háttérben maradni és elemezni az ukrajnai helyzet alakulását, valamint felmérni a nyugati országok reakcióját.

Ezek a tapasztalatok ugyanis kritikusak lehetnek egy esetleges Tajvan elleni invázió megtervezésénél. Az minden esetre már most látszik, hogy a Tajvani szoros körül is megemelkedett a turbulencia a napokban.

Címlapkép forrása: Getty Images