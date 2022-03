Nem kell többé maszkot hordani a szlovén iskolákban

Szlovéniában hétfőtől megszűnik a kötelező maszkviselés az iskolákban és a felsőoktatási intézményekben - jelentette be Janez Poklukar egészségügyi miniszter. A tárcavezető a csütörtöki kormányülést követő sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a rendelet a tanárokra és a diákokra egyaránt vonatkozik.

Kiemelte: Szlovéniában leszálló ágban van a járvány ötödik hulláma, és csökkent a kórházban kezelt betegek száma, ezért két kórházban a Covid-osztályokat be is zárták. A maszk viselése más nyilvános zárt térben továbbra is kötelező - tette hozzá.

Szlovéniában két hete oldották fel a járványellenes intézkedések döntő többségét: néhány kivétellel megszüntették a Covid-igazolványok használatát, és eltörölték a tesztelési kötelezettséget. Csak az egészségügyi és szociális ellátórendszerben, valamint a büntetés-végrehajtási intézetekben kötelező a védettségi igazolás.

Eközben a szlovén egészségügyi hatóságok jóváhagyták a 12-18 év közötti gyerekek számára az emlékeztető oltás felvételét. Bojana Beovic infektológus a sajtónak úgy nyilatkozott: a döntést az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ajánlása nyomán hozták meg, amely szerint "nincsenek biztonsági kockázatok, az említett korosztályban az immunválasz hasonló a felnőttekéhez".

Csütörtökre 1823 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, és tíz beteg halt meg a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben. Kórházban 307 beteget ápolnak, közülük 78-an vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 263 939-en kaptak védőoltást, közülük 1 218 553-an mindkét adagot felvették.

