Putyin élőben beszélt a háborúról

Vlagyimir Putyin szerint az invázió a terv szerint halad, az orosz katonákat pedig igazi hősöknek nevezte tv-beszédében - számolt be a brit Sky News

Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy posztumusz kitüntetést adományoz egy elesett orosz katonának, aki szerinte "felrobbantotta magát" egy gránáttal, hogy elkerülje a fogságba esést.

Putyin szerint az ukránok és az oroszok "egy nép", de az ukránokat "fenyegetik és agymosásnak vetik alá".

A Financial Times szerint azok az orosz családok, akiknek a családtagjuk elesett a harcokban, 7,4 milliárd rubelt (65 ezer dollár) kapnak az orosz államtól.

A Sky News szerint továbbá azzal folytatta bizarr állításait, hogy Oroszország "neonácik" ellen harcol, és hogy a civileket "emberi pajzsként" használják. Az ukrán állításokkal ellentétben szerinte az orosz erők humanitárius folyosókat biztosítottak a civilek menekülésére, és hogy az ukrán "nacionalisták" blokkolják ezeket.

Putyin kijelentette, hogy a "különleges katonai művelet" - ahogy Oroszország nevezi - a tervek szerint halad.

Minden kitűzött célt sikeresen megoldunk vagy elérünk

- hangsúlyozta Putyin.

érdemes megjegyezni, hogy A nyugati hírszerzés szerint az invázió elmarad az orosz tervektől.

Ahogyan arról már beszámoltunk, mind az orosz, mind pedig az ukrán fél jelentősen torzítja saját sikereit és veszteségeit és a polgári áldozatokat is nehéz összegezni. Mindenesetre, még konzervatív becslések szerint is úgy tűnik, hogy az orosz oldal a második világháború óta nem látott veszteségeket szenved az invázió során és a civil áldozatok száma is magas.

Címlapkép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a képernyőről szól a küldöttekhez az Egységes Oroszország Párt kongresszusán, 2021. december 4-én Moszkvában, Oroszországban. Fotó: Mikhail Svetlov/Getty Images