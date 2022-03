A Faceboook után a Twittert is betiltják Oroszországban

Folyamatosan szűnik meg a független tájékozódás lehetősége Oroszországban. A Facebook után a Twittert is betiltják az országban, sőt a Nexta TV azt írta, a YouTube is blokkolás alá került.

A Fehér Ház szóvivője mély aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Kreml elvágja az orosz állampolgárokat az információktól.

Egy Vlagyimir Putyin által pénteken aláírt törvény értelmében akár 15 év börtönbüntetéssel is sújtható az, aki „álhíreket” terjeszt az ukrajnai orosz invázióról, amit Moszkva kizárólag „különleges katonai műveletként” emleget. A törvény miatt a BBC bejelentette, hogy felfüggeszti oroszországi tevékenységét.

⚡️⚡️⚡️According to globalcheck, YouTube is being blocked in #Russia