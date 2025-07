Most már nincs visszaút: emberemlékezet óta nem volt akkora hatalma amerikai elnöknek, mint Donald Trumpnak

Ahhoz, hogy megértsük, miért lehet ekkora hatása a pár napos ítéletnek, vissza kell mennünk egészen január 20-ig.

Elsőre nem tűnik relevánsnak, de Donald Trump Ovális Irodába történő visszatérésének első napján aláírta egyik legellentmondásosabb, legdrasztikusabb rendeletét, melyben arra utasította a szövetségi kormányzat szerveit, hogy

NE ISMERJÉK EL AZON AMERIKAI FÖLDÖN SZÜLETETT GYERMEKEK ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁT, AKIKNEK EGYIK SZÜLŐJE SEM AMERIKAI ÁLLAMPOLGÁR VAGY NEM RENDELKEZIK ZÖLDKÁRTYÁVAL

– azaz a szülők vagy illegális bevándorlók, vagy törvényesen, de csupán munkavállalási, diák- vagy turistavízummal tartózkodnak az Egyesült Államokban.

A rendelet február 19-től lépett volna hatályba, ám több szövetségi bíró blokkolta azt az egész országra kiterjedően. Az ügyben jogvédő csoportok és érintett nők mellett összesen 22 demokrata vezetésű állam is perelt, azt állítván, hogy az intézkedés

megsérti az alkotmány polgárháború után elfogadott XIV. kiegészítését,

mely – az eddig uralkodó értelmezés alapján – állampolgárságot biztosít minden, az Egyesült Államok területén született személynek (az amerikai kontinensen a ius soli, a "föld joga" dominál az Európában elterjedt ius sanguinisszel szemben ["a vér joga"], miszerint a szülők állampolgársága a mérvadó a gyermek esetén). Ezt a felfogást megszilárdította a hosszú ideje fennálló, 1898-ban lefektetett United States v. Wong Kim Ark nevű precedens, amikor kimondták egy kínai szülőkhöz, de Kaliforniában született férfi jogos állampolgárságát.

