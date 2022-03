Az oroszok már Európa legnagyobb atomerőművét bombázzák

Közben az AP hírügynökség arról számolt be az ukrán Zaporizzsja erőmű szóvivőjére hivatkozva, hogy

az orosz csapatok bombázzák Európa legnagyobb atomerőművét.

Dmitro Orlov polgármester a Reuters beszámolója szerint közösségi média bejegyzésében arról írt, hogy heves harcok dúlnak a helyi erők és az orosz csapatok között. Azt is hozzátette, hogy vannak áldozatok az ukrán oldalon, azonban részleteket nem közölt. Rövid videós felhívásában arra szólította fel az orosz csapatokat, hogy azonnal hagyjanak fel az atomerőműre mért csapásokkal.

"Európa legnagyobb atomerőművének épületeinek és blokkjainak folyamatos ellenséges lövöldözése következtében a Zaporizzsja atomerőmű lángokban áll" - mondta Orlov a Telegram csatornáján, aki arra is utalt, hogy ezzel Oroszország a világ biztonságát veszélyezteti. További részleteket nem közölt.

A Reuters kiemelte beszámolójában, hogy az információt nem tudta azonnal ellenőrizni.

Később az ukrán külügyminiszter is megszólalt a támadással kapcsolatban Twitter csatornáján. Arra figyelmeztetett, hogy ha felrobban az atomerőmű, 10-szer nagyobb lesz, mint 1986-ban Csernobil. Dmitro Kuleba felszólította az oroszokat, hogy azonnal hagyják abba a támadást és engedjék be a tűzoltókat, biztonsági zónát kell kialakítani. A tűzoltók azonban nem jutnak be és a személyzet sem azon területre, ahol lángra kapott az üzem mert még mindig lövik az oroszok - írja az UNIAN hírügynökség.

A közösségi médiaoldalakon terjed egy élő youtube-felvétel (amely feltehetően a Zaporizhzhya NPP csatornája), amely feltehetően az üzemet mutatja épp és jól kivehetők a lángok.

Vannak olyan felvételek, amelyek épp rögzítik a csapást az atomerőmű területén.

Kijev polgármestere, Vlagyimir Klicsko arra figyelmeztetett péntek hajnalban, hogy az ukrán atomerőműveket az orosz invázió fenyegeti.

Klicsko ma Twitteren üzent: "Ukrajnának 4 atomerőműve van, és az orosz hadsereg közvetlenül ezek mellett lő rakétákat. Ezért most kell szerinte megállítani az orosz inváziót.

Az orosz erők körülbelül egy hete vették át az irányítást a bezárt csernobili atomerőmű felett. Ukrán tisztviselők arról számoltak be akkor, hogy a térségben több helyen "túllépték" a sugárzási szintet, de Oroszország ezt tagadta.

Korábban csütörtök este arról lehetett hallani és felvételeket látni, hogy az orosz hadsereg megkezdte az erőmű elleni támadását. A Dmitrij Orlov polgármester által közzétett közösségi médiavideókon lakóépületek és egy iskola ágyúzása látható.

Emellett akkor az ukrán hatóságok arról számoltak be, hogy az orosz csapatok fokozzák erőfeszítéseiket az üzem elfoglalására, és tankokkal behatoltak a városba.

Csütörtök este ilyen felvételeket lehetett látni az atomerőmű környékén.

