Elmagyarázza a szakértő, miért van ennyi gond a méregdrága, modern orosz harcjárművekkel

A napokban került ki néhány kép egy orosz Pancír-Sz1-es légvédelmi rendszerről, ahogy az ukrán kézre került, majd mivel kerekei egyszerűen kitörtek, új gazdái felgyújtották a járművet. Ez egy alapvetően 8x8-as Kamaz teherautóra épített légvédelmi rendszer, 2 darab 30 milliméteres gépágyúval és egy légvédelmi rakétarendszerrel van felszerelve.

Trent Telenko tíz éven át foglalkozott az amerikai FMTV-program teherautóinak minőségellenőrzésével, most az ukrajnai orosz veszteségekre reflektáló posztot írt Twitteren.

Azt írja benne, hogy a katonai teherautókat rendszeresen, legalább havonta mozgatni kell, gyakorlatozni kell velük. Ez elsősorban azért szükséges, mert a folyamatos napsütés károsítja az abroncsokat, ha azok sokáig egy helyben állnak.

Az orosz és amerikai teherautók egyaránt fel vannak szerelve egy úgynevezett CTIS-rendszerrel is, melynek feladata, hogy a kerekek megfelelő nyomását ellenőrizze, szabályozza. Ennek a rendszernek a rendszeres futtatásával az abroncsok fala rugalmas marad.

Trent Telenko úgy látja, hogy ezeket a sárban leragadó, defektekkel küzdő teherautókat, teherautóra telepített fegyverrendszereket azért érik ilyen károk, mert a kezelőik legalább egy évig hozzájuk sem nyúltak. Nem gyakoroltak velük, nem mozgatták őket, még csak a megfelelő karbantartási munkálatokat sem végezték el. Ezért abroncsaik rendkívül rossz állapotban vannak és nincs is elég pótkereke az orosz haderőnek, hogy például egy 8x8-as járműnél teljes kerékcserét tudjanak végezni.

Trent Telenko szerint a Kijev felé tartó, több ezer katonai járműből álló konvoj is ilyen logisztikai problémákkal küzd, ezért nem halad már napok óta a menetoszlop érdemben. Hozzáteszi: ez sérülékennyé teszi az orosz menetoszlopot egy ukrán rajtaütéssel szemben.

Nemrég újabb videó került fel egy Pancír elfoglalásáról, nem világos, hogy ez ugyanaz a jármű-e. Ennek a rendszernek látszólag az üzemanyag-tartálya van használhatatlan állapotban, de elképzelhető, hogy ez szándékos szabotázs a kezelők részéről, hogy az ukrán haderő ne tudja használni az légvédelmi rendszert.

