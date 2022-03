Harcok voltak Európa legnagyobb atomerőműve körül - Nem sérült meg kritikus épület

Tegnap éjjel vegyes jelentéseket lehetett hallani arról, hogy az orosz haderő támadás alá vette a Zaporizzsjai atomerőművet. Egyes helyzetértékelések szerint tüzérséggel lőtték, mások szerint bombázták, a reális beszámolók szerint könnyű fegyverekkel lőtték az erőmű egyik melléképületét.

Úgy néz ki friss videók alapján, hogy az oroszok csak könnyű fegyvereket – köztük látszólag egy nyomjelzős géppuskát vagy gépágyút használtak a támadáskor, amely egy melléképület ellen irányult.

Battles ongoing around the Zaporizhzhia nuclear power plant in Ukraine, video reportedly on firefights around the facility pic.twitter.com/M5y2yfREp4