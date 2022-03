Kijev körbekerítése a cél, de vesztegel a város ellen küldött orosz gigakonvoj – Itt vannak a legfontosabb hírek pénteken

Egy hete tart az orosz invázió Ukrajnában. Az orosz csapatok minden oldalról támadnak, de az ukrán védők ellenállása is folytatódik. Oroszország láthatóan egyre keményebb eszközökhöz nyúl, Herszont elfoglalták az oroszok, de készülnek Odessza megtámadására is. Az orosz katonai konvoj továbbra is lassan halad az ukrán főváros felé, ahol a helyiek már felkészültek az összecsapásokra, az ukránok ráadásul a konvoj megtámadását tervezik. Péntek hajnalban tűzre kapott a Zaporizzsjai atomerőmű üzemének egy adminisztratív épülete, miután az orosz haderő tüzet nyitott. Később a helyiek beszámolója szerint az oroszok bejutottak az atomerőmű belső épületébe. Időközben egyre erősödik a szankciós nyomás az oroszokon, az Egyesült Államokban már az olajembargót fontolgatják, emellett döntés született arról, hogy védett státuszt kapnak az Egyesült Államokban élő ukránok. Szintén kiderült, hogy új közvetlen kommunikációs kapcsolatot létesített egymással amerikai és az orosz védelmi minisztérium. Akár 15 év börtönnel is sújthatják azokat Oroszországban, akik a hatóságok szerint álhíreket terjesztenek a háborúról. Még több orosz bankot tilthatnak ki a globális banki levelező rendszerből, a SWIFT-ből és várhatóan kitiltják az orosz hajókat az Európai Unió kikötőiből, továbbá az oroszok néhány fontos exporttermékét is kitilthatják. Vlagyimir Putyin elnök pénteken felszólította Oroszország szomszédait, hogy ne fokozzák a feszültséget. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár azzal vádolja az orosz haderőt, hogy tiltott fegyvereket vet be Ukrajnában. Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte Olaf Scholz német kancellárral, hogy a hétvégére kitűzték az orosz-ukrán tárgyalások harmadik fordulóját.Az elmúlt órák legfontosabb hírei:1. Egy meg nem nevezett helyszínen lezajlott a tűzszüneti tárgyalások második köre az orosz és az ukrán delegáció között és lesz folytatás is.2. A tűzszüneti tárgyalásokat követően abban tudtak csak egyetérteni a felek, hogy humanitárius folyosókat nyitnak 3. Vlagyimir Putyin csütörtök esti élő televíziós beszédében hangsúlyozta , hogy az orosz invázió a terv szerint halad, az orosz katonákat pedig igazi hősöknek nevezte.4. Új közvetlen kommunikációs kapcsolatot létesített egymással amerikai és az orosz védelmi minisztérium.5. Az oroszok átvették az uralmat az Európa legnagyobb atomerőműve felett, amelyet szinte teljesen leállítottak 6. Akár 15 év börtönnel is sújthatják azokat Oroszországban, akik a hatóságok szerint álhíreket terjesztenek a háborúról.7. Az oroszok néhány fontos exporttermékét is kitilthatják az Európai Unióból.8. Putyin elképesztő beszédet mondott : mintha fogalma sem lenne, miért bünteti mindenki Oroszországot.9. Elsüllyedt az ukrán haditengerészet zászlóshajója.10. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár azzal vádolja az orosz haderőt, hogy tiltott fegyvereket vet be Ukrajnában.11. Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte Olaf Scholz német kancellárral, hogy a hétvégére kitűzték az orosz-ukrán tárgyalások harmadik fordulóját.