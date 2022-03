Hatalmas fegyverraktár található abban az országban, amely Vlagyimir Putyin következő célpontja lehet

Moldova lehet az Ukrajna ellen múlt héten elindított orosz háború következő célpontja – akár erre is lehet következtetni abból a hadászati térképből, amely kedden bukkant fel az Oroszország szoros szövetségesének számító Fehéroroszország nemzetbiztonsági tanácsának ülésén. Ezzel egybevág, hogy az utóbbi napokban több vezető európai politikus is utalt arra: ha Vlagyimir Putyint nem állítják meg Ukrajnában, akkor az EU-hoz közeledni, az orosz befolyás alól pedig egyre jobban távolodni kívánó Moldova lehet az egyik következő célpontja az orosz előrenyomulásnak. Kisinyovban azért is figyelik kiemelt aggodalommal az ukrajnai történéseket, mert az országtól a Kreml támogatásával de facto elszakadt Transznisztriában jelenleg is orosz erők állomásoznak, illetve a szakadár köztársaság ad otthont Kelet-Európa legnagyobb fegyverraktárának.

Televíziós felvételek szerint a Kreml hű szövetségesének számító fehérorosz elnök, Aljakszandr Lukasenka egy hadászati térkép előtt állva vázolta fel a belarusz nemzetbiztonsági tanács keddi ülésén az orosz csapatok már megvalósított vagy tervezett ukrajnai előrenyomulásának irányait. A térképen jól kivehető, hogy a dél-ukrajnai Odesszából – amelynek térségében még nem kezdtek nagyobb átfogó akcióba az orosz erők – egy nyíl mutat az Ukrajnával szomszédos Moldovába.

A térképből nem derült ki, hogy a Moldovába mutató nyíl pontosan milyen hadműveletekre utalhat. Elképzelhető, hogy csak azt mutatja, hogy a tervek szerint az Odessza felől érkező orosz seregek a Moldovától – Moszkva támogatása mellett – 1992-ben elszakadt Transznisztriába (más néven a Dnyeszter-melléki Köztársaságba) vonulnak be, ahol 1992 óta már eleve 1500-2000 orosz katona állomásozik. Akár azt sem lehet azonban kizárni, hogy Moldova többi részére is kiterjed a térképen felvázolt orosz hadművelet iránya.

Moldova lesz a következő eldőlő dominó?

A Transznisztriába történő orosz bevonulás vagy akár a közvetlenül Moldova ellen irányuló esetleges orosz támadás lehetőségét erősítheti, hogy az 1991-ben függetlenné vált volt szovjet tagköztársaság kormánya, illetve államfője erősen támogatja a 2,7 milliós Moldova európai integrációját, az ország feletti orosz befolyás minél nagyobb mértékű gyengítését. Így nem meglepő, hogy számos magas rangú európai politikus – például a szlovén kormányfő, a brit és a francia külügyminiszter, valamint az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője – a napokban egybehangzóan, egymástól függetlenül lényegében azt nyilatkozták, hogyha

Putyint nem állítják meg Ukrajnában, akkor az orosz terjeszkedés egyik következő célpontja Moldova lehet.

A London School of Economics kutatója, Dorina Baltag pedig a minap azt írta:

ha Ukrajnában bábkormányt állítanak fel az oroszok, akkor annak dominóhatása Moldovában is érezhető lesz.

Elemzők szerint a Dnyeszter folyó és az ukrán határ között elterülő Transznisztriában állomásozó 1500-2000 orosz katonát Moszkva könnyedén mozgósíthatná az Ukrajna harmadik legnagyobb városa, a Transznisztria központjától, Tiraszpoltól csupán 100 kilométerre található Odessza elleni műveletekben. Számos szakértő szerint a Kreml célja ugyanis az lehet, hogy elvágja Ukrajnát a Földközi-tengertől, és így a partvidéken a kelet-ukrajnai Donbasztól egészen a román, illetve moldáv határig orosz ellenőrzésű területet alakítson ki.

A napokban a moldáv külügyminiszter, Nicu Popescu azt nyilatkozta a Foreign Policy-nek, hogy

nem tapasztalnak szokatlan katonai tevékenységet” Transznisztriában, azonban „attól tartanak, hogy ez megváltozhat.

Az ukrajnai hadsereg múlt hét pénteken arról számolt be, hogy orosz helikopterek jelentős mértékű aktivitást mutattak Tiraszpol környékén. A moldáv védelmi minisztérium azonban nem erősítette meg ezt az információt. Ukrán tisztviselők a napokban arra figyelmeztették Moldovát, hogy az orosz erők false flag akciókra készülnek a térségben, vagyis a helyi orosz vagy transznisztriai érdekeltségek, erők ellen álcázott támadásokat hajthatnak végre az Ukrajna elleni támadás kiprovokálása érdekében.

A gyanús térkép miatt bekérették a belarusz nagykövetet

Moldova amerikai nagykövete, Eugen Caras a Lukasenka által bemutatott hadászati térképre reagálva szerdán a Fox News-nak azt nyilatkozta, hogy országa kész megvédeni a határait, ha Oroszország megtámadja Moldovát. Azt azonban érdemes figyelembe venni, hogy a GDP-jének mindössze 0,35 százalékát védelmi kiadásokra fordító Moldova hadseregének létszáma csupán 6 ezer főt tesz ki. Ezzel szemben a Transznisztriában állomásozó orosz erőkön kívül a tiraszpoli szakadár kormányzathoz hű erők létszáma mintegy 10 ezer főt tesz ki. Továbbá a tiraszpoli kormány védelmi kiadásai tavaly 2020-hoz képest 40 százalékkal 17 millió dollárra nőttek.

Moldova amerikai nagykövete a Fox News-nak azt is elmondta: a moldáv külügyminisztérium bekérette Fehéroroszország nagykövetét, hogy tisztázza a belarusz nemzetbiztonsági tanács ülésén bemutatott térkép kapcsán felmerülő kérdéseket. A fehérorosz nagykövet azt mondta, hogy Moldova szerepeltetését a térképen egy – a belarusz védelmi minisztérium által elkövetett – „hiba” okozta. Caras egyben közölte:

nagyon éberek vagyunk, nagyon aggódunk.

Moldova semleges ország, ami az alkotmányában is rögzítve van, azonban az Euro-atlanti Partnerségi Tanácson keresztül kapcsolatban áll a NATO-val. Kisinyov terveiben eddig nem szerepelt a NATO-tagság, azonban Caras szerint az Ukrajna elleni orosz támadás megváltoztathatja ezt.

Az egyharmad magyarországnyi méretű Moldova területének mintegy tizedét foglalja el a 450 ezres Transznisztria, ahol hozzávetőleg egyharmad-egyharmad arányban élnek oroszok, ukránok, illetve moldávok (akiket valójában románoknak lehet nevezni). A transznisztriaiak felének van orosz állampolgársága, miután Moszkva 2002-től lehetővé tette a szakadár köztársaságban élők számára az állampolgárság felvételét.

A térség leghosszabb ideje fennálló befagyott konfliktusa

A szláv (orosz, illetve ukrán) többségű Transznisztria függetlenségi nyilatkozatát a Szovjetunió szétesésekor 1991 augusztusában két nappal Moldova függetlenségének kihirdetése előtt fogadta el a helyi legfelső tanács. A kisinyovi kormányzat erői és a Moszkva által támogatott szakadárok között ezt követően éppen harminc éve, 1992 március elején törtek ki a fegyveres harcok, amelyek több mint négy hónapon át tartottak. 1992 júliusban kötötték meg a fegyverszünetet, amelynek eredményeképpen Transznisztria de facto elszakadt Moldovától. A szegényesen felfegyverzett moldáv hadsereg ugyanis vereséget szenvedett, miután a felbomló Szovjetunió térségben állomásozó, orosz vezetésű 14. hadserege a szakadár erők pártján beavatkozva eldöntötte a háború kimenetelét, amely a moldáv és a szakadár erők részéről is mintegy 300-300 halálos áldozatot követelt. A Moszkvát „békefenntartók” küldésére felhatalmazó fegyverszünetet követően azonban azóta sem rendezte egy átfogó békemegállapodás Transznisztria helyzetét, amely így Kelet-Európa leghosszabb ideje fennálló befagyott konfliktusának számít. Egyben a transznisztriai háború annak ékes bizonyítéka volt, hogy Moszkva mennyire erősen próbálta megőrizni befolyását a széthulló Szovjetunió volt tagköztársaságaiban.

Az Ukrajnával 400 kilométer hosszan határos Transznisztriát amúgy Moszkva sem ismeri el önálló államként, ezt csak három másik, nemzetközileg nem elismert szakadár köztársaság, így a Grúziától levált, oroszok által támogatott Abházia és Dél-Oszétia, valamint a de facto Örményországhoz tartozó Hegyi-Karabah Köztársaság tette meg.

Atombombányi pusztítást okozhat a fegyverraktár

Kisinyovot az orosz erők transznisztriai állomásoztatása mellett az is különösen aggasztja, hogy a szakadár köztársaságban található Kelet-Európa legnagyobb fegyver-, illetve lőszerraktára. A Transznisztria északi részén, az ukrán határtól csupán 4 kilométerre található Cobasna településen kialakított raktárban becslések szerint 22 ezer tonna fegyver, lőszer található, amelyet a helyi orosz erők felügyelnek. A fegyverek egy része a 14. szovjet hadsereghez tartozott, másik részét pedig az egykori NDK-ból és Csehszlovákiából vonták ki a szovjet csapatok kivonulásával párhuzamosan a hidegháború vége után.

Azután még inkább az érdeklődés középpontjába került a Kisinyov szerint súlyos biztonsági kockázatot jelentő fegyverraktár helyzete, hogy 2020 augusztusában Bejrútban felrobbant egy nagy mennyiségű – fegyvergyártás céljából felhalmozott – ammónium-nitrát-készletet tároló raktár. Kisinyov attól tart, hogy a jelentős részben lejárt szavatosságú lőszereknél olyan kémiai folyamatok indulhatnak be, amelyek hatalmas károkat okozó robbanást idézhetnek elő. A moldáv tudományos akadémia tanulmánya szerint a raktár esetleges felrobbanása a Hirosimára vagy a Nagaszakira ledobott atombombák hatásával lenne egyenértékű.

Kisinyov évek óta ismétlődően arra sürgeti Moszkvát, hogy az ENSZ határozatainak megfelelően számolja fel a fegyverraktárt a készletek megsemmisítésével vagy elszállításával, azonban az orosz kormány eddig nem tett érdemi lépést ez ügyben. Kisinyov most attól is tart, hogy a raktárban tárolt készleteket is felhasználhatják a térségben esetlegesen kitörő fegyveres konfliktusban.

Kisinyov az orosz csapatok kivonását sürgeti

A fegyverraktár felszámolása mellett Kisinyov az utóbbi években folyamatosan sürgeti Moszkvát, hogy vonja ki csapatait Transznisztriából, arra hivatkozva, hogy a terület nemzetközi jogilag Moldovához tartozik, és az orosz csapatok ottani jelenléte aláássa Moldova területi integritását. Moszkva az 1999-es EBESZ-csúcson ígéretet tett a csapatkivonásra és a raktár felszámolására. A csapatkivonás ügyében valamennyi lépés meg is történt, azonban a folyamat 2003-ban leállt, miután a tiraszpoli kormányzat arra kérte Moszkvát, hogy továbbra is tartsa fenn katonai jelenlétét Transznisztriában, amely egy mini Szovjetuniónak tekinthető a számos Lenin-szobrával, illetve azzal, hogy zászlajában a világon egyedüliként még mindig szerepel a sarló és a kalapács.

A Krím 2014-es annektálásakor Oroszországhoz való felvételét kérő szakadár köztársaság gazdasági és politikai életét valójában a Sheriff nevű cég uralja, amelynek egy volt szovjet rendőr, Viktor Gusan a tulajdonosa. A Sheriffé a tiraszpoli fociklub is, amely tavaly óriási sikert ért el azzal, hogy bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, ahol a Real Madridot is sikerült legyőzniük. A klub nemrégiben azzal kapcsolatban is bekerült az Ukrajna elleni háborúval kapcsolatos hírekbe, hogy a csapat ukrán edzője beállt az ukrán seregbe, hogy segítse hazáját az orosz támadással szemben.

Hogy mennyire fajsúlyos kérdés az orosz csapatok transznisztriai jelenléte, az is mutatja, hogy a 2020. novemberi moldovai elnökválasztást megnyerő, EU-párti államfő, Maia Sandu első elnöki sajtótájékoztatóján rögtön a csapatok kivonására szólította fel Moszkvát. A Harvardon tanult, egykor a Világbank volt közgazdászaként is dolgozó, országa első női államfőjének számító Sandu szerint az orosz erőket az EBESZ polgári megfigyelőinek kellene felváltania. Sandu pártja, az ország EU-csatlakozásáért küzdő Akció és Szolidaritás Párt az államfői poszt megszerzése után tavaly júliusban a parlamenti választást is megnyerte az előző államfő, a Moszkvához hű Igor Dodon vezette szocialista pártból, illetve kommunistákból álló szövetséggel szemben.

Gyorsítanák az EU-hoz való közeledést

Az ország tervezett európai integrációjának fontos lépése lehet az a csütörtöki bejelentés, hogy Moldova államfője és miniszterelnöke aláírta az ország EU-csatlakozási kérelmét. Kisinyov ugyanis az Ukrajna elleni orosz háborút látva fel kívánja gyorsítani az ország EU-csatlakozási folyamatát. Ugyanazon a napon Grúzia kormányfője is aláírta az EU-csatlakozási kérelmet, miközben Tbiliszi tavalyi bejelentés szerint ezt csak amúgy 2024-ben tervezték megtenni.

A moldovai és grúz lépésre pár nappal azután került sor, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalosan kérvényezte országa felvételét az EU-ba. A kisinyovi és tbiliszi lépés feltehetően felborzolta Moszkva kedélyét, ugyanis Oroszország hevesen ellenzi a NATO és az EU volt szovjet tagköztársaságokra történő kibővítését, amelyet országa elleni fenyegetésként értékel.

Kiszolgáltatva Oroszországnak

Európa egyik legszegényebb országának számító, az EU-val 2014-ben társulási szerződést kötő Moldova EU-hoz való közeledését jelentősen megnehezíti, hogy az ország földgázellátása terén teljesen ki van szolgáltatva Oroszországnak. Lényegében az ország földgázszükségletének 100 százalékát a Gazprom biztosítja. Az előző gázvásárlási szerződés szeptember végén járt le, és miután a Gazprom jelentősen megemelte a földgáz árát, az új szerződésről nehezen jött létre az egyezség. A korábbi ezer köbméterenkénti 250 dollárról 450 dollárra nőtt az ár, egyes szakértők szerint azért, hogy így büntessék a Moszkva-párti kormányzatot leváltó moldáv lakosságot.

Az új, ötéves gázszerződés október végi megkötéséig a Gazprom csökkentette a szállítások mértékét, így Kisinyovnak alternatív források után kellett néznie, és végül októberben a lengyel PGNIG és a svájci DXT Commodities alkotta párostól vásárolt földgázt. Ennek azért volt nagy jelentősége, mert az ország történetében először fordult elő, hogy Kisinyov nem a Gazpromtól, hanem egy másik beszállítótól szerzett be gázt. Az alternatív forrásból azonban mindössze 1,5 millió köbméternyi gázt vásárolt Moldova, miközben a Gazprommal megkötött új ötéves szerződés értelmében az orosz óriáscég évi 3 milliárd köbmétert szállít majd Kisinyovnak.

Moldova Oroszországgal szembeni kiszolgáltatottságát erősíti az is, hogy az ország áramszükségletének több mint 80 százalékát egy orosz tulajdonú transznisztriai erőmű biztosítja.

Címlapkép forrása: Getty Images