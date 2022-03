Egyre terjed az oroszok „Z” szimbóluma, már nem csak katonai járműveken látható

Egyre terjed az orosz csapatok által az ukrajnai háborúban használt szimbólum. Az orosz tankokon látható „Z” az Ukrajna elleni invázió támogatásának jelévé vált, és nem csak oroszországi tömegrendezvényeken, hanem például szerbiai Oroszország-párti tüntetéseken is megjelent. Az orosz hadsereg után a civilek, köztük egy sportoló és gyerekek is felmutatták a háborús jelképet.

Ahogyan arról már beszámoltunk, mióta Ukrajna körül elkezdődött az orosz csapatok összevonása, arról lehetett képeket látni arról, hogy az oroszok latin betűkhöz hasonló jelképekkel, Z-vel, O-val, V-vel festik össze katonai járműveiket. Mi korábban úgy gondoltuk, az orosz haderő különféle műveleti szektorokra osztotta fel Ukrajnát, az ukrán fegyveres erők szerint ez az értelmezés igaznak bizonyult.

Az ukrán fegyveres erők szerint a „Z” a keleti orosz fegyveres erőket jelölő szimbólum, akik a Donyec térsége felőli műveletekben vesznek részt. Az információt az orosz fegyveres erők nem erősítették meg, de többé-kevésbé konzisztensnek tűnik a csapatmozgásról készült videókkal.

Az orosz tankokon és egyéb katonai járműveken látható szimbólum az invázió támogatásának jelévé vált.

Durva támadásokat kapott egy orosz tornász, miután Ivan Kuliak felsőjén viselte az Oroszország ukrajnai invázióját támogató „Z” betűt, amikor a dohai művészi torna világbajnokságon bronzérmet szerzett az aranyérmes ukrán Kovtun Illia mellett - írja az Euronews.

Russian gymnast Ivan Kuliak wearing the “Z” pro-invasion symbol on his shirt while sharing a podium with a Ukrainian rival on Saturday.Kuliak finished third - behind winner Ukraine's Illia Kovtun in the parallel bars at a World Cup event in Doha. pic.twitter.com/evtG1iEBgq — Megha (Mohan) March 6, 2022

A nemzetközi médiában botrányt kavart emellett, hogy Vlagyimir Vavilov, egy kazanyi rákellenes jótékonysági szervezet elnöke megszervezte, hogy gyermekek és édesanyáik sorba állva formálják meg a „Z” szimbólumot - számolt be a Sky News.

Ukraine war: Terminally ill children in Russia line up outside hospice in shape of 'Z' to show support for invasion https://t.co/coWEy1CPkB — Megha (Mohan) March 7, 2022

A hírek szerint a Kazanyi Állami Egyetem egyes hallgatói is kifejezték támogatásukat a szimbólum megjelenítésével.

Kazan Federal University students joined a flash mob in support of the Russian war on Ukraine. The letters Z and V appeared on buildings in the city center. #russia — Megha (Mohan) March 7, 2022

A képek alapján úgy tűnik, már egyes, orosz civilek által használt autókra is felkerült a háborús jelkép.

It found a lot of supporters. Many Russians are putting pic.twitter.com/sanIdE1rwE — Megha (Mohan) March 6, 2022

Az alábbi felvételen a háborút támogató fiatalok tömege mutatja fel a „Z”-t.

Putin took a decision to start this war. But he got a wide support of the Russian people. Nobody's forcing them to participate in these shows of support, they could totally skip it. But they cheer. They cheer, because they feel good, they feel proud. Russia became great again pic.twitter.com/XkFHTlDq6m — Megha (Mohan) March 6, 2022

A jelkép nemcsak oroszországi tömegrendezvényeken, hanem szerbiai Oroszország-párti tüntetéseken is megjelent.

Photos coming out of tonight's pro-Russian protests in Belgrade are quite something. -Chetnik Flags (fascist & nationalist group) -Z Signs -Ratko Mladic mentions (ofc)-Russia & Serbia brotherhood chants-glorification of Putin as a saviour pic.twitter.com/6XdFzxwD8V — Arnesa (Buljušmić-Kustura) March 5, 2022

Címlapkép forrása: Getty Images