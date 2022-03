Úgy néz ki, az oroszok már civil járművekkel próbálják pótolni veszteségeiket

A hétvége folyamán videóztak egy vasúti szerelvényt valahol Oroszország területén, melyen nagy mennyiségű, civil jármű látható, az orosz inváziós erők által használt „Z” festéssel.

Russian reinforcements after loosing 800 military vehicles and 20 aircraft in 11 days https://t.co/EKgGGhJuuo