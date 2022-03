Olyat kér Ukrajna, ami egymásnak ugraszthatja a NATO-t és Oroszországot - Miért veszélyes ötlet a repüléstilalmi zóna?

Mióta Oroszország nyíltan megtámadta Ukrajnát, azóta lobbizik az ukrán kormány, illetve az őket támogató külföldi politikai erők egy része azért, hogy a NATO, az Egyesült Államok, illetve más, szövetséges országok vezessenek be egy úgynevezett repüléstilalmi zónát Ukrajna fölé. Washington, London és a NATO vezetése azonban rendre elutasítja a zóna létrehozására vonatkozó kérelmeket, arra hivatkozva, hogy ez harmadik világháborúhoz vezetne. Nézzük, hogy működne pontosan egy repüléstilalmi zóna Ukrajna felett és minden „jó szándék” ellenére miért nagyon veszélyes egy ilyen deklaráció.

Ukrajna repüléstilalmi zónát kér

Mióta Oroszország nyíltan megtámadta Ukrajnát, szinte minden nap kérelmezik valamilyen platformon az ukrán politikai vezetés tagjai a NATO-tól, ENSZ-től, Egyesült Államoktól, hogy vonjanak repüléstilalmi zónát Ukrajna fölé.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, illetve az ukrán parlament is közvetlen, illetve nyilvános csatornákon keresztül is intézett felhívásokat a nemzetközi szervezetek felé, melyben arra kérték őket, hogy „védjék meg Ukrajna egeit,” majd ők a szárazföldön megküzdenek az orosz haderővel. Ezzel a képpel számos közösségi platformon, de még politikai hirdetésekben is találkozhattunk az elmúlt napokban:

Az ukrán kormány racionáléja az, hogy „le kellene zárni” az ukrán légteret, mivel az orosz repülőgépek szerintük szándékosan civil célpontokat lőnek, ami emberiségellenes bűncselekmény, illetve nukleáris létesítményeket bombáznak, ami egész Európára nézve veszélyes (az utóbbira még mindig nincs bizonyíték). Szerintük egy „repüléstilalmi zónával” és a harcok szárazföldre kényszerítésével csökkenteni lehetne a civil áldozatok számát, illetve hatékonyabbá lehetne tenni az ukrán haderő ellenállását az orosz invázióval szemben.

A repüléstilalmi zóna létrehozására irányuló kérelmeket szóvivőjén és külügyminiszterén keresztül mind Joe Biden amerikai elnök, mint Boris Johnson brit miniszterelnök, mint Jens Stoltenberg NATO-főtitkár elutasította.

Ettől függetlenül elmondható, hogy nyugaton is egyre nagyobb a támogatottsága az ötletnek: a Reuters pollja szerint az amerikaiak egészen magas hányada, mintegy 74%-a egy Ukrajna feletti repüléstilalmi zóna létrehozása mellett áll.

Mi a baj ezzel az egésszel?

Annak érdekében, hogy megértsük, miért mondott nemet Washington, London és NATO is a repüléstilalmi zóna ötletére, érdemes megvizsgálnunk azt, hogy is nézne ki egy ilyen művelet.

Először is, fontos hangsúlyozni, hogy a repüléstilalmi zóna nem egy egyezmény, melyben a NATO és Oroszország bilaterálisan megállapodik arról, hogy mostantól senki nem fog katonai repülőgépeket küldeni Ukrajna fölé.

A repüléstilalmi zónát egy katonai erő egyoldalúan deklarálja és tartatja be; ha az ukrán kéréseknek netán eleget tesz a Nyugat, ez a szervezet az amerikai légierő vagy valamely NATO-n átívelő, kombinált katonai erő lenne.

Oroszország nyilván fel lenne szólítva arra, hogy szüntesse be az Ukrajna feletti légi műveleteket, mert repüléstilalmi zóna van érvényben, de ennek az unilaterális felhívásnak a Kreml biztosan nem tenne eleget.

Ebben az esetben a NATO-nak erővel kellene „betartatnia” a repüléstilalmi zóna előírásait, ami azt jelentené, hogy meg kellene akadályozniuk, hogy az orosz katonai repülőgépek Ukrajna légterébe behatoljanak, az orosz gépek elfogásával, földre kényszerítésével.

Az ilyen incidensek során nyilván összecsapásokra kerülne sor az orosz légierő és a NATO / USAF gépei közt.

Még inkább nehezíti a helyzetet, hogy az ukrán légtér körül számottevő mennyiségű orosz légvédelmi rendszer működik, köztük Sz-400-asok, melyek Fehéroroszország és Oroszország területéről tudnak Ukrajna fölött tartózkodó légi célpontokat támadni. Nyilván Oroszország ezeket a rendszereket is felhasználná arra, hogy meggátolják a NATO-gépek behatolását az ukrán légtérbe.

A Fehéroroszországba telepített Sz-400-as légvédelmi rendszerek talán elsősorban inkább a NATO elrettentésére és nem az ukrán repülőgépek elfogására valók. Fotó: Russian Defense Ministry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Ha nem is feltétlen 100%, hogy háborúhoz vezetne egy esetleges összecsapás NATO és orosz repülőgépek közt az ukrán légtérben, hiszen volt már ilyen nem is olyan rég; az, ha a NATO megpróbálja leszerelni a repüléstilalmi zóna betartatását gátló légvédelmi rendszereket, már biztos, hogy eszkalációt eredményezne.

Ebben az esetben ugyanis a NATO-nak gyakorlatilag Oroszország és Fehéroroszország területére kellene, preventív jelleggel támadnia, ami egyértelmű háborús indok.

A nyugati vezetők szinte mind azzal az indokkal utasítják vissza a repüléstilalmi zónára vonatkozó kérelmeket, hogy nem akarnak háborút Oroszországgal, különösen azért nem, mert egy ilyen háború könnyen nukleáris háborúvá eszkalálódhat.

Egyre aktívabb az orosz légierő

Akárhogy is nézzük, abban igaza van Ukrajnának, hogy az orosz légierő tevékenysége az idő előrehaladtával egyre nagyobb veszélyt fog jelenteni az ukrajnai védekezési műveletekre. Valószínűleg a városi harcok intenzitásának növekedésével sajnos a civil áldozatok száma is nőni fog.

Szu-30-as repülőgép egy légi bemutatón. Fotó: Sonu Mehta/Hindustan Times via Getty Images

Az ukrajnai háború kezdetén Oroszország viszonylag mérsékelten használta légierejét, egy-két stratégiai fontosságú célpont, illetve a Hosztomel reptér elleni helikopter-inváziót leszámítva nem hajtottak végre az első napokon nagyobb számú repülőgéppel zajló, átfogó csapásmérő akciókat. Napokig tartott az is, mire az orosz légierő egyértelmű légi fölénybe került, de mostanra már nagyon úgy fest, hogy teljes mértékben uralják a ukrán légteret.

Egyelőre még csak találgatni lehet arról, hogy miért nem volt látható az első napok során Ukrajnában az orosz légierő teljes csapásmérő képessége, de alapvetően egy vagy több ezek közül a tényezők közül sejthető:

az orosz haderő első körben a ballisztikus rakétatámadások mellett a szárazföldről próbálta meg leszerelni az ukrán légvédelmet , ennek elsődleges oka, hogy „olcsóbb” a szárazföldi harcjárművek és élőerő pótlása , mint a lelőtt repülőgépeké, különösen a szankciós környezetben,

, ennek elsődleges oka, hogy , mint a lelőtt repülőgépeké, különösen a szankciós környezetben, kevés precíziós lőszerrel rendelkezik az orosz légierő és az ukrán stratégiai célpontok egy része városokban található, melyeket (még) nem akarnak teljesen lerombolni,

és az ukrán stratégiai célpontok egy része városokban található, melyeket (még) nem akarnak teljesen lerombolni, a légierőt az oroszok a NATO elleni elrettentő erőnek szánják, nem akarják beáldozni a repülőgépeket most Ukrajna ellen.

Az elmúlt napokban azért az volt látható, az ukrán légvédelem veszteségei, illetve a civil áldozat-csökkentés depriorizációja miatt az orosz légierő is jobban aktivizálta magát.

Ez a légi támadásokról készült felvételek intenzitása mellett abból is látszik, hogy az orosz légierő-veszteségek is megugrottak; a hétvégén majdnem fél tucat orosz repülőgépet és helikoptert lőttek le az ukrán légtérben – köztük legalább egy Szu-30 SzM többcélú vadászrepülőgépet, egy Szu-34-es vadászbombázót, egy Mi-24-es harci helikoptert és egy Mi-35-ös harci helikoptert is.

Russian Mi-24 shot down by Ukrainian forces. Footage most likely from some sort of quadcopter drone. pic.twitter.com/C2B6lmVwMX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 5, 2022

Az orosz légierő egyébként összesen körülbelül 4000 repülőgéppel rendelkezik, ebből nagyjából 1500 vadászgép / csatarepülőgép / bombázó / egyéb, harci cselekmények végrehajtására tervezett repülőgép, illetve 550 harci helikopter. Ennek a teljes kapacitásnak eddig töredékét láttuk csak Ukrajnában. Várhatóan a műveletek előrehaladtával és az ukrán légvédelmi ellenállás gyengülésével ez változni fog.

Címlapkép: Greg Mathieson/Mai/Getty Images