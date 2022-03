Ezért elképesztő ideges Putyin: Oroszország gyakorlatilag összeomlik idén

Oroszország gazdasága 2022-ben mintegy 15%-kal zsugorodik az ukrajnai invázió miatt bevezetett szankciók következtében az Institute of International Finance (IIF) elemzése szerint. Ez kétszer akkora gazdasági visszaesés lenne, mint amit a globális pénzügyi válság időszakában megtapasztaltak.

Az IIF 18 százalékponttal csökkentette a 2022-es orosz GDP-re vonatkozó várakozását, korábban 3%-os növekedést becsült, ehhez képest az új előrejelzés 15%-os recessziót jelez. A várakozásuk szerint az orosz gazdasági visszaesés kétszer olyan súlyos lesz, mint amit a globális pénzügyi válság idején tapasztaltak. Ilyen hatalmas visszaesés a Szovjetunió szétesését követő sokk, vagyis a 90-es évek eleje óta nem volt.

Az IIF előrejelzése nagyon borúlátó, sokkal nagyobb visszaesést jósolnak, mint a nagy elemzőházak. A Goldman Sachs a napokban 2%-os növekedésről 7%-os visszaesésre módosította az idei előrejelzést, az Oxford Economics 7% körüli visszaeséssel számol az idei évre, ahogy JP Morgan is. A finn jegybank mai előrejelzése ennél pesszimistább, Olli Rehn, jegybankelnök szerint az orosz gazdaság 10 százalékkal zsugorodhat ebben az évben. A becslések szerint az orosz import értéke körülbelül 50 százalékkal fog zuhanni.

Oroszország igyekszik stabilizálni a pénzügyi helyzetét, erre azonban nincs sok esélye a szankciók közepette, így az ország fizetési képessége és hajlandósága nagyot csökkent, mára már az államcsőd küszöbén áll. A Kreml gazdasági háborúnak hívja a nyugati szankciókat, és elismerték, hogy az ország sokkhatáson megy keresztül.

Oroszországgal szemben a vártnál sokkal súlyosabb szankciókat vezettek be a nyugati országok, miközben rengeteg cég függeszti fel az orosz tevékenységét. A friss hírek szerint ráadásul nincs vége a szankcióknak, a legfejlettebb hét ipari ország (G7) vezetői várhatóan megteszik a lépéseket afelé, hogy az orosz importra vámokat és kvótákat tudjanak kiszabni, hogy ezzel is növeljék a nyomást az egyébként is súlyos recesszióba süllyedő orosz gazdaságon. Néhány ország orosz energiaimportot is tiltja, ilyen az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság, azonban az orosz gáz és olaj nagy felvevőpiaca, Európa nem tesz ilyen lépést.

Címlapkép: Getty Images