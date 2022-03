Oroszország Kína segítségét kérte - Állítják az amerikaiak

Portfolio 2022. március 13. 23:34

Név nélkül nyilatkozó amerikai tisztviselők szerint Oroszország katonai felszerelést kért Kínától az Ukrajna elleni háború támogatása érdekében - számolt be vasárnap este a Financial Times. Kína washingtoni nagykövetsége szinte azonnal reagált is a kiszivárgott információra.