Súlyos döntést hozott Oroszország, egyre közelebb Kijev ostroma

Az Ukrajna ellen indított orosz invázió harmadik hetében az orosz haderő relatíve még mindig csak az ország kis részét vette ellenőrzése alá, jóllehet a határok mellett az elmúlt hónapokban összevont csapatok már csaknem egésze harcol. Egyre több jel utal azonban arra, hogy az oroszok emelik a tétet, a moszkvai védelmi minisztérium megerősítette: valóban bevetettek termobárikus bombát az ukrajnai harcokban, illetve a korábbi állításokkal ellentétben sorkatonák is részt vesznek a hadműveletekben. Emellett egyre többen számítanak arra, hogy az ukrán főváros, Kijev hamarosan pusztító ostrom alá kerül. A diplomácia megoldás továbbra is várat magára, az orosz és az ukrán külügyminiszter tegnapi találkozója Törökországban eredmény nélkül zárult. Az orosz haderő időközben bejelentette, hogy március 11-én az ukrán városok közül Kijevből, Csernyihivből, Harkivból, Mariupolból és Szumiból humanitárius folyosót nyit a civilek evakuálására. Ezzel párhuzamosan a nyugati vállalatok továbbra is sorra távoznak Oroszországból, a Kreml pedig az Oroszországban működő nemzetközi vállalatok vagyonának államosítását mérlegeli, vagyis ott támadnák a Nyugatot, ahol a legjobban fájhat. Az Európai Unió tegnap Versailles-ban tartott csúcstalálkozóján elkötelezte magát az orosz energiától való függőség következetes csökkentése mellett, ugyanakkor hűtötték a gyors ukrán uniós csatlakozásra vonatkozó várakozásokat. Valószínűleg lezuhant a horvát főváros, Zágráb mellett egy ukrán Tu-141 Sztrizs típusú katonai drón, amely jó eséllyel Magyarország vagy „más, szomszédos országok” fölött repült át. A brit hírszerzés szerint újult erővel fognak támadni Putyin csapatai. Oroszország gazdasága 2022-ben mintegy 15%-kal zsugorodik az ukrajnai invázió miatt bevezetett szankciók következtében az Institute of International Finance (IIF) elemzése szerint. A magyar hatóságok is vizsgálják a Zágrábban lezuhant pilóta nélküli robotrepülő ügyét.A legfontosabb tudnivalók az elmúlt órák történéseivel kapcsolatban ezen a linken olvashatók.