Orosz-ukrán háború: Kijevbe megy a lengyel, a cseh és a szlovén kormányfő

A közlemény szerint a politikusok az Európai Tanács nevében indulnak Kijevbe, az útról előzőleg Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével egyeztettek, a nemzetközi szervezetek, ezen belül az ENSZ révén pedig tájékoztatták róla a nemzetközi társadalmat.

A látogatás célja, hogy megerősítsék az Európai Unió "egyértelmű támogatását Ukrajna szuverenitása és függetlensége számára", valamint bemutassák az ukrán államnak és társadalomnak szánt széleskörű támogatási csomagot - írták.

Today, we are going together with PM of Poland Mateusz Morawiecki, deputy PM Jarosław Kaczyński and PM of Slovenia Janez Janša to Kiev as representatives of the European Council to meet with president Zelensky and PM Shmyhal. https://t.co/Q52Ur8hybu