A háborús terület kellős közepébe lépett be négy vezető kelet-európai politikus

Az Európai Unió tagjelölti státusának megadását sürgette Ukrajna számára Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök kedd éjjel Kijevben, Jaroslaw Kaczynski kormányfőhelyettes pedig nemzetközi békefenntartó misszió küldésére tett javaslatot.

A lengyel kormány két vezető képviselője Petr Fiala cseh és Janez Jansa szlovén kormányfővel együtt, vonaton érkezett az ukrán fővárosba, első külföldi vezetőként február 24. óta, amikor Oroszország támadást indított Ukrajna ellen. A magas rangú látogatók már este találkoztak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Denisz Smihal miniszterelnökkel.

A megbeszélés után Morawiecki és Fiala arról biztosította az ukrán vezetést és népet, hogy az Európai Unió nem hagyja őket magukra. A lengyel kormányfő egyúttal felszólította az uniót, hogy ennek bizonyítékaként gyorsan adja meg Kijevnek a tagjelölti státust.

Kaczynski egyebek között arról beszélt, hogy

nemzetközi békefenntartó missziót kellene küldeni Ukrajnába, "akár a NATO részéről, akár szélesebb keretekben".

Olyan erőről lehet szó, amely meg is tudja védeni magát a veszélyes területen - tette hozzá.

Kapcsolódó cikkünk

Zelenszkij a közép-európai vezetőket fogadva beszámolt arról, hogy az orosz erők Kijevet és az ország nyugati részét is egyre hevesebben támadják. Smihal miniszterelnök méltatta Morawieckiék bátorságát, hogy a háborús körülmények között is vállalták a kockázatos látogatást.

Az ukrán hatóságok korábbi közlése szerint Kijevben kedden négy ember halt meg orosz légicsapások, illetve tüzérségi tűz következtében. A fővárosban kijárási tilalom van érvényben.

Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki iroda helyettes vezetője kedd este közölte, hogy a nap folyamán 29 ezer embert menekítettek ki az ostromlott ukrán városokból humanitárius folyosókon keresztül. Ebből nagyjából 20 ezren a régóta támadott kikötővárost, Mariupolt tudták elhagyni.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága este azt jelentette be, hogy

az Ukrajnából külföldre menekültek száma már meghaladta a 3 milliót.

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója megerősítette, hogy szerdán ismét tárgyalóasztalhoz ül a konfliktus megoldásán dolgozó orosz és az ukrán delegáció. Az ukrán illetékes korábbi nyilatkozatában úgy vélte, hogy miközben továbbra is alapvető nézeteltérések jellemzik a két felet, mutatkozik némi tér a kompromisszumra is. Ez utóbbit erősítette meg szerda hajnali nyilatkozatában Zelenszkij is, aki az Interfax hírügynökség jelentése szerint kijelentette, hogy a két fél álláspontja "realisztikusabb" lett.

Címlapkép: A Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök által a Twitter közösségi portálon közreadott képen Janez Jansa szlovén miniszterelnök, Morawiecki, Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormányzó Jog és Igazságosság Pártjának (PiS) elnöke, miniszterelnök-helyettes és Petr Fiala cseh kormányfő (b-j) térképet tanulmányoz egy Kijevbe tartó vonaton 2022. március 15-én. A lengyel, a cseh és a szlovén politikai vezetők Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és Denisz Smihal ukrán kormányfővel találkoznak majd az ukrán fővárosban. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását Ukrajnában. Forrás: MTI/PAP/Lengyel miniszterelnök/Twitter/@MorawieckiM / HANDOUT