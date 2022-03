Csernyihivben kenyérért sorban állók haltak meg egy támadásban

Legkevesebb tízen vesztették életüket az észak-ukrajnai Csernyihivben szerdán, amikor vélhetően orosz rakéta csapódott be egy bolt előtt kenyérért sorban álló emberek mellett - jelentette a Szuszpilne ukrán hírportál, amely videófelvételt is közzétett erről.

A felvételen - elhomályosítva - mozdulatlanul a földön fekvő embereket lehet látni. A kísérőszöveg szerint szemtanúk mondták azt a hírportálnak, hogy a támadás következtében legalább tízen haltak meg.

Független forrás nem erősítette meg, hogy az orosz erők csapást mértek volna a megyeszékhelyre.

Később Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium hivatalos képviselője a TASZSZ orosz hírügynökség szerint kijelentette, hogy a "kijevi propaganda-csatornák által terjesztett felvételen látható békés csernyihivi lakosok, akiket állítólag orosz katonák lőttek le, vagy az ukrán nacionalista terror áldozatai, vagy ezek a videokockák megint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) által készített hamisítványok".

Az Ukrajinszka Pravda hírportál arról számolt be, hogy a nyugati országrészben lévő Vinnicját rakétatámadás érte szerda hajnalban, amelynek következtében károk keletkeztek egy tévétoronyban. Személyi sérülésekről nem érkezett hír. Helybéliek a hírportálnak elmondták, hogy helyi idő szerint hajnali négy óra körül egy percen belül két robbanást hallottak. Szerhij Borzov megyei kormányzó közzétette, hogy egy objektum megsérült a támadásban, de nem pontosította, hogy mi. Közben viszont egy időre megszakadt a televízió- és rádiócsatornák sugárzása Vinnicjában és a környező településeken.

Petro Kotyin, az Enerhoatom ukrán állami atomipari vállalat vezetője az egyik lapinterjúban azt mondta, hogy az orosz erők a zaporizzsjai atomerőmű után megpróbálták elfoglalni a dél-ukrajnai atomerőművet is, de az ukrán hadsereg megfékezte a támadást. "Nagyon nagy volt a veszély. (Orosz csapatok) megpróbáltak áttörni, de (az ukrán hadsereg) visszaverte a támadást, és Vozneszenszknél megállította őket. Ott két hidat felrobbantottak, hogy megakadályozzák az áthaladást. A hadseregünk Mikolajivig verte vissza az oroszokat" - fejtette ki a tisztségviselő. Felhívta a figyelmet: fel kell készülni arra, hogy újabb támadást indíthatnak az orosz erők a dél-ukrajnai atomerőmű elfoglalására. Hozzátette, hogy egyelőre Ukrajnának van elegendő kapacitása villamosáramból. Szavai szerint a dél-ukrajnai atomerőműben három, egyenként 1000 megawattos blokk található. Ezek közül most két blokk működik, a harmadik áll javítás alatt. A zaporizzsjai atomerőműben is jelenleg két energiablokk üzemel - tette hozzá.

Az ukrán légierő-parancsnokság közben szerdán arról számolt be, hogy a déli országrészben megsemmisítették az orosz erők két, Szu-30-as típusú vadászbombázó repülőgépét. A pilóták katapultáltak és a Fekete-tengerbe zuhantak a repülőgépek roncsaival együtt - írta a parancsnokság a közleményében.

A kijevi vezérkari főnökség legfrissebb közlése szerint az Ukrajna elleni háború február 24-i kezdete óta eddig hozzávetőlegesen 13 800 orosz katona vesztette életét, hétszáz esett fogságba. Az ukrán erők 87 orosz repülőgépet, több mint 120 helikoptert, 456 harckocsit és csaknem 1500 egyéb páncélozott járművet semmisítettek meg, az ukrán vezérkar szerint.

Címlapkép forrása: Getty Images