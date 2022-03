Készül a béketervezet: 15 pontos megállapodással vetnének véget az orosz-ukrán háborúnak

Átfogó, 15 pontból álló békeszerződéssel vetnének véget az orosz-ukrán háborúnak az érintett országok. A szerződéstervezet már készül, pontos tartalmáról tárgyalnak a felek - értesült erről három bennfentes forrás alapján a Financial Times.

A Financial Times bennfentes forrásai szerint már készül az a 15 pontos béketervezet, mellyel véget vetnének az érintett országok az orosz-ukrán háborúnak.

A szerződéstervezet többek közt a következő pontokat tartalmazza:

átfogó, országos tűzszünet,

az orosz katonák elhagyják Ukrajnát, beleértve azokat a régiókat is, melyeket elfoglaltak a február végén indult offenzíva során (pl. Herszon, az Azovi-tenger partvidéke, Pripjaty-térség),

Ukrajna letesz a NATO-csatlakozásról és semlegességet hirdet,

nem épülhetnek külföldi katonai bázisok Ukrajna területén és Ukrajna nem fogad többé külföldi fegyverszállítmányokat,

nyugati országok, mint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Törökország szavatolják Ukrajna biztonságát.

Emellett megszűnnének az orosz és más kisebbségek nyelvhasználati jogait korlátozó intézkedések is.

A Financial Times ráerősít arra a feltételezésünkre is, hogy továbbra is a donbaszi szakadár "népköztársaságok" és a Krím sorsa a legvitásabb kérdés Oroszország és Ukrajna közt, hiszen mindkét fél de facto saját ellenőrzése alatt akarja tartani ezeket a régiókat.

Mint ismert, Ukrajna és a nemzetközi közösség nagy része teljes mértékben Ukrajna részének tarja a Krímet és a donbaszi térséget, Oroszország viszont magának követeli a Krímet és követeli a "Luhanszki és Donyecki Népköztársaságok" függetlenségét. Az FT forrásai szerint ezekben a kérdésekben egyelőre nem sikerült értékelhető kompromisszumot elérni.

További részletek hamarosan...

Címlapkép: 2022 Laurent Van Der Stockt via Getty Images