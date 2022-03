Súlyos videók jönnek a Mariupol körül zajló városi harcokról

Az várható volt, hogy az Azovi-tenger partján található Mariupol körül heves harcok lesznek, mióta megindult a nyílt orosz támadás Ukrajna ellen, hiszen ez a város az oroszok által neonácinak tartott Azov nemzeti gárda egység főhadiszállása és a 2014-15-ös donyeci konfliktus alatt is nagyon súlyos összecsapások voltak a térségben.

A település ágyúzása még március elején megkezdődött, a térséget körülzárták az oroszok, csecsenek, szakadárok, akik folyamatosan nyomulnak a belterületek felé.

Az alábbi két videó vélhetően valahol a külvárosban készült; úgy tűnik, orosz szakadár harcosok láthatók rajta, ahogy ukrán fegyveresekkel csapnak össze. Bemutatják rajta az ukrán haderő haditechnikai eszközeit is, többek közt egy kilőtt BTR-4-es harcjárművet, illetve egy Azovtól szerzett felvarrót és sisakot is, melyen jellegzetes wolfsangel-jelképük is látható.

Az alábbi videó pedig egy ukrán BTR-4-es akciójáról készült: az látható rajta, ahogy egy orosz BRM-1K-val és egy T-72-es harckocsival harcol. A videón úgy tűnik, a BRM-et gyalogosok próbálják fedezéknek használni, miközben a jármű megsemmisül. A T-72-esben nem valószínű, hogy komoly károkat okozott a harcjármű 30 milliméteres gépágyúja.

