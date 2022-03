A legtöbben túlélték a mariupoli színház elleni orosz támadást

Gurin, akinek a szülei Mariupolban rekedtek, azt mondta, nem tudni, hogy vannak-e halottak és sebesültek, de a színházban tartózkodók többsége túlélte a támadást, és rendben van.

A mariupoli Dráma Színházat szerdán érte orosz rakétatámadás.

Nyugati műholdfelvételek tanúsága szerint a színház mellé jól látható, hatalmas betűkkel a „Gyermekek” feliratot festették fel.

See this red roof?It’s a drama theater in Mariupol, we called it “the Dram.”See those little letters on the square? They read “KIDS” in Russian.That was a message to Russian bomber crews.But you know what - they bombed the building to ashes anyway.Because they’re animals. pic.twitter.com/xYOkC7CPm5