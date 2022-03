Nagyra törő tervekkel rukkolt elő a győri Audi - Az ukrán háború árnyékában is rohamléptekben haladnak a kijelölt úton

Azt, hogy több mint 1,6 millió motort és több mint 171 ezer autót állítottak elő a győri Audi-gyárban tavaly, már eddig is tudtuk. Az Audi Hungaria menedzsmentje a csütörtökön megtartott éves sajtótájékoztatón viszont azt is elárulta, a globális chiphiány dacára történetének harmadik legmagasabb árbevételét érte el tavaly. Az eseményen Alfons Dintner, a vállalat igazgatóságának elnöke kiemelte, az Ukrajnában zajló háború ugyan hatással van a győri üzem működésére, de gőzerővel dolgoznak azon, hogy a termeléshez szükséges alkatrészeket biztosítsák és az előrejelzések optimizmusra adnak okot. A jövővel kapcsolatban pedig elárulta, rohamléptekben haladnak az elektromobilitás útján, nagyra törő céljaikat pedig az új, Next Level stratégiához igazítva valósítják meg.

Azt már január óta tudtuk, hogy az Audi Hungaria a világ legnagyobb motorgyáraként az elmúlt évben összesen 1 620 767 motort, ezen belül az elektromobilitás jegyében 96 976 e-motort állított elő.

A tavaly legyártott több, mint 1,62 millió motor közel 2 százalékos visszaesést jelentett 2020-hoz képest. A békeidőkben legyártott közel 2 millió belsőégésű motorhoz képest persze jelentős visszaesésről van szó, de látni kell azt is, hogy a járműiparnak olyan kihívásokkal kellett megküzdeni tavaly, mint a globális chiphiány, a beszállítói lánc problémái, a szállítási költségek látványos növekedése, valamint a nyersanyag- és az energiaárak erőteljes megugrása. A vásárlók pedig azzal szembesültek, hogy az új autók szállítási határideje jelentősen megnőtt, míg a listaárakban kétszámjegyű emelkedés következett be. Mindez az értékesítési darabszámok csökkenéséhez vezetett, a visszaeső eladások hatására pedig csökkent a kereslet a motorok iránt is.

A járműgyártásban összesen 171 015 Audi-modell gördült le a gyártósorról 2021-ben, amely 10 százalékos növekedést jelentett 2020-hoz képest.

EZ EGYBEN AZT IS JELENTETTE, HOGY A RENDKÍVÜL NEHÉZ MŰKÖDÉSI KÖRNYEZET ELLENÉRE REKORD SZÜLETETT AZ AUTÓGYÁRTÁSBAN.

A legmagasabb darabszámban az Audi Q3 modellek készültek, összesen 102 833 darab, emellett 59 693 Audi Q3 Sportback modellt gyártottak Győrben. A Q3 és Q3 Sportback modellek közül 20 957 darab plug-in-hibrid modell volt. Az Audi TT családból 6 534 Coupé és 1 955 Roadster készült a vállalatnál.

Az Audi Hungaria megtalálta a megfelelő válaszokat az elmúlt évek kihívásaira. A koronavírus és a félvezetőhiány okozta helyzetben mi a lehetőséget láttuk meg és tovább erősítettük üzleti területeinket. A gyártás mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a műszaki fejlesztés, pénzügy, IT és beszerzés területén nyújtott kompetenciaalapú szolgáltatásainkra, melyet az egész Volkswagen Konszern számára kínálunk – jelentette ki Alfons Dintner. Hozzátette, az Audi Hungariára a jövőben nem kizárólag termelő vállalatként kell gondolni, hanem egy magas hozzáadott értéket biztosító, a munkatársai széleskörű szaktudására építő szolgáltatóra, amely aktívan alakítja a jövő mobilitásást.

Az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke kitért az Ukrajnában zajló háborúra is, amely hatással van az autóiparra, azon belül pedig a győri Audi-gyár működésére is, mivel az Audi AG mintegy 80 beszállítóval rendelkezik a háború sújtotta országban.

Rámutatott, hogy a mostani bizonytalan helyzet a vállalat beszállítói- és vevői körében is szükségessé teszi a gyártási programok módosítását, amely természetesen a gyár saját termelő tevékenységét is befolyásolja.

Alfons Dintner kiemelte, hogy a járműgyártásban eddig az ügyfelek ellátását biztosítani tudták. Kitért arra is, hogy a motorok gyártása tekintetében viszont már most is a műszakok módosítására volt szükség, mivel a termeléshez szükséges kábelkötegeket Ukrajnából szerezték be eddig.

Az előrejelzések alapján mindig a belátható rövid időtávokhoz kell alkalmazkodnunk, és mind a motorgyártásban, mind pedig az autógyártásban fel kell készülni arra, hogy további változások is várhatóak – hangsúlyozta.

Kiemelte, az Audi Hungaria is szállított termékeket Oroszországba, ugyanakkor a konszern döntésének megfelelően az exportot leállították, így jelenleg nem szállítanak semmit az országba. Az orosz export kiesése miatt ugyan fennáll annak az esélye, hogy szerény mértékben csökkenjen a vállalat árbevétele, de erről még korai lenne biztosat mondani, az év elején áll a magyar operáció, így van még arra bőven lehetőség, hogy a kieső árbevételt pótolják.

Alfons Dintner beszélt arról is, hogy a cégcsoport szakértői gőzerővel dolgoznak azon, hogy a gyártáshoz szükséges alkatrészeket biztosítsák.

Kiemelte, hogy ilyen nyugtalan időkben mindenki nagyra becsüli a stabilitást és a megbízhatóságot. Éppen ezért örömmel elmondhatja, hogy az Audi Hungaria stabilitást és megbízhatóságot kínál.

Alfons Dintner beszélt arról is, hogy Győrben mit terveznek 2022-ben:

A belsőégésű motoroknál a jövőben is következetesen optimalizálják a környezetvédelmi hatékonyságot

A gyártáson belül egyre nagyobb részarányt képviselnek majd az elektromotorok

Az új korszakra való átállás jegyében folytatódnak a tisztán elektromos erőforrások fejlesztései

Folynak az előkészületek az elektromos meghajtások következő generációjának (prémium elektromos platform – Premium Platform Electric – PPE) gyártásához, amelyek a jövőben a konszern elektromos modelljeibe épülnek be

Folynak a beruházások a gyáron belül: fejlesztik a szerszámgyárat és a műszaki fejlesztés területén is további beruházásokra kerül sor

A magyar operáció nagyra törő céljait az új stratégiához, a Next Level stratégiához igazítja, amelynek alapvető célkitűzése, hogy a jövőbe mutató kompetenciákat még nagyobb mértékben erősítsék Győrben. Ez nem csak a motor- és járműgyártást foglalja magában, hanem azt is, hogy a helyi szolgáltatásokat (műszaki fejlesztés, pénzügy, IT, beszerzés, logisztika, technikai szolgáltatások) megosztják majd a konszern más szereplőivel

Folyamatosan bővítik majd az ügyfélkört a konszernen belül

Az új, Next Level stratégia fontos része, hogy a jövőt kiszolgáló győri kompetenciákat jelentősen bővítik, így az üzleti modellje a vállalatnak sokkal inkább a nemzetközi színtérre lép

Történetének harmadik legmagasabb árbevételét érte el az Audi Hungaria

A most megtartott éves sajtótájékoztatón Patrick Heinecke új információként elárulta azt is, hogy

AZ AUDI HUNGARIA 7,717 MILLIÁRD EURÓS ÁRBEVÉTELT ÉRT EL TAVALY, AMELY közel 3 SZÁZALÉKOS növekedést JELENTETT 2020-HoZ KÉPEST.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy a magyar operáció története során csak két évben, 2015-ben és 2019-ben ért el ennél magasabb éves árbevételt.

Az Audi Hungaria pénzügy, IT, beszerzés és compliance területeinek vezetője újságírói kérdésre válaszolva elmondta,

A VÁLLALAT ADÓZOTT EREDMÉNYE 332 MILLIÓ EURÓT volt TAVALY, amely mintegy 33 százalékos csökkenést jelentett a rekordnak számító 2020-as évhez képest.

Patrick Heinecke beszélt arról is, hogy tavaly 162,6 millió eurót fektettek be a győri gyártó-telephelyen, így az összberuházás a vállalat alapítása óta elérte a 11,95 milliárd eurót.

A 2021-es beruházások legnagyobb része az elektromos motorgyártás, ezen belül az új generációs elektromos hajtások, a PPE (Premium Platform Electric) motorok területére érkezett, valamint a belsőégésű motorok, például az új négyhengeres motorgeneráció gyártóterületére. További beruházások érkeztek a vállalat Szerszámgyárának bővítésére, amely új kapacitásokat teremt az exkluzívszériás gyártás számára. A beruházásnak köszönhetően a jövőben még több karosszériaelem készülhet Győrben a Volkswagen és Audi Konszern exkluzív- és sportmodelljei számára.

Vállalatunk ezekben a viharos időkben is bizonyította stabilitását. Az Audi Hungaria továbbra is az ország egyik legnagyobb árbevételű vállalata és 78 magyar beszállítónkkal jelentősen hozzájárulunk Magyarország gazdasági sikereihez – jelentette ki Patrick Heinecke.

Seat-modell érkezhet Győrbe

Látható, hogy az Audi Hungaria egyre nagyobb hangsúlyt fektet az elektromobilitásra, az elektromos meghajtások és az Audi Q3 PHEV gyártásával a vállalat tovább robog azon az úton, amely a jövő mobilitáshoz vezet.

A sajtóeseményen Robert Buttenhauser, az Audi Hungaria motorgyártásért felelős igazgatósági tagja elmondta, hogy az előttünk álló néhány évben még nagyon magas szinten alakul majd a belsőégésű motorok előállítása. Hozzátette, továbbra is hajtanak végre beruházásokat annak érdekében, hogy a Győrben készülő motorcsaládokat felkészítsék a jövőbeni káros-anyag-kibocsátási normákra és a hatékonyságukat is növeljék.

Azzal kapcsolatban, hogy mikor jöhet el az az idő, amikor Győrben ugyanannyi elektromotor készül majd, mint belsőégésű erőforrás, Robert Buttenhauser elmondta

Ez végeredményben a vevőktől függ. Személy szerint úgy gondolom, az évtized vége felé következhet be ez.

Azt már régóta lehet tudni, hogy a járműgyártásban is új projektek készülnek. Az éves sajtótájékoztatón Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja elmondta, a rugalmas termelési rendszerüknek és a munkatársaik kompetenciáinak köszönhetően mindig is nyitottak voltak és lesznek újabb konszernmárkák gyártásba integrálására és gyártására.

A lehetséges alternatívák között Seat-modell is szerepel

– emelte ki Les Zoltán vélhetően arra utalva, hogy az egyik új projekt keretében hamarosan már nem csak Audik készülhetnek Győrben.

Címlapkép forrása: Audi Hungaria