Továbbra is súlyos harcok folynak Ukrajnában, de felcsillant a remény a békére – Itt vannak a legfontosabb hírek csütörtökön

Éppen három hete indult el Oroszország ukrajnai inváziója, továbbra is kemény harcok folynak, az orosz erők főleg nagyvárosokat bombáznak, így Kijevet, Harkovot és Mariupolt. Utóbbiban a legsúlyosabb a helyzet, folyamatosak a civil létesítmények elleni támadások, és humanitárius katasztrófa van kibontakozóban a városban. Közben tovább zajlanak az ukrán és az orosz fél közötti tárgyalások, és mindkét oldalról biztató nyilatkozatokat lehetett hallani. Oroszország jelezte, hajlik a kompromisszumra, amennyiben Ukrajnának Ausztriához vagy Svédországhoz hasonló semleges státuszt adnának, az ukrán fél részéről ez viszont csak szigorú biztonsági garanciákkal elképzelhető, melynek része lenne, hogy nyugati államok biztosítják, megvédik Ukrajnát egy újabb támadás esetén. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az amerikai Kongresszus előtt tartott rendkívüli beszédet videókapcsolaton keresztül, ahol a repüléstilalmi zóna bevezetését és további fegyverszállításokat kért. Előbbit továbbra sem kapja meg az Egyesült Államoktól az eszkaláció kockázata miatt, az utóbbit illetően azonban Joe Biden példátlan támogatási csomagot jelentett be. Az amerikai elnök első ízben nevezte háborús bűnösnek Vlagyimir Putyint, a hágai főügyész pedig jelezte, sürgős lépéseket tesznek az ukrajnai orosz háborús bűnök kivizsgálására.Az elmúlt órák legfontosabb eseményei:1. Továbbra is zajlanak a harcok Ukrajnában, különösen Mariupol városáért dúl a küzdelem. Az oroszok civilekkel teli színházat és menedékként használt uszodát is bombáztak. Humanitárius krízis van a városban.2. Az orosz előrenyomulás több jelentés és szakértő szerint is elakadt , a megszálló hadsereg pótcsapatok bevonását tervezi 3. Kedden Kijevben járt a lengyel, a cseh és a szlovén kormányfő, valamint Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánypárt elnöke. Utóbbi egy fegyveres békemisszió Ukrajnában küldésének tervét vázolta fel 4. Reménykedésre okot adó fejleményekről szóltak a hírek az ukrán és az orosz fél közötti tárgyalásokat illetően, a Financial Times kiszivárogtatott egy 15 pontos béketervezetet.5. Volodimir Zelenszkij az amerikai Kongresszus előtt beszélt élő videós bejelentkezésében.6. Joe Biden amerikai elnök bejelentette , 1 milliárd dollár értékben szállítanak fegyvert Ukrajnának, és először nevezte háborús bűnösnek Vlagyimir Putyin orosz államfőt. A hágai főügyész közben sürgős lépéseket helyezett kilátásba a háborús bűntettek miatt.