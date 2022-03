Újabb szankciókat vetettek ki orosz magánszemélyek, vállalatok és bankok ellen

Japán és Ausztrália is további büntetőintézkedéseket rendelt el pénteken Oroszországgal szemben Ukrajna megtámadása miatt.

A japán kormány 15 személy és 9 szervezet ellen rendelt el büntetőintézkedéseket, köztük védelmi illetékesek és a fegyverexportot bonyolító állami vállalat, a Roszoboronekszport ellen is. A tokiói pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint Japán így már 76 emberrel, 7 bankkal és további 12 egyéb szervezettel szemben vezetett be büntetőintézkedéseket. Szankciós listára került mások mellett Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő és több fegyvergyártó is.

Japánnak földgáz- és kőolajprojektekben is vannak érdekeltségei Szahalin szigetén, miután a Shell és az ExxonMobil olajvállalat kivonult belőlük. Kisida Fumio japán kormányfő szerdán nyilatkozott legutóbb a kérdésben, de nem beszélt arról, hogy mi lesz a szahalini energiaprojektek sorsa.

A tokiói orosz nagykövet csütörtökön arra az álláspontra helyezkedett, hogy az lenne a legkézenfekvőbb, ha Japán fenntartaná a "kölcsönösen előnyös" energiaprojekteket Szahalinon. Ezek Japán energiaellátása szempontjából érzékenynek számítanak - jegyzi meg a Reuters hírügynökség.

A canberrai kormány szinte ezzel egy időben jelentette be, hogy szankciókat vezet be az orosz pénzügyminisztérium, 11 orosz bank és kormányzati szervezet ellen, s ezzel a legtöbb orosz pénzintézet és az orosz államadósságot kezelő valamennyi szervezet ausztráliai tevékenységét ellehetetleníti.

