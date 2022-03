Drámai orosz reakció követheti Biden szavait?

Az orosz külügyminisztérium ma beidézte az amerikai nagykövetet, és közölte vele, hogy az Egyesült Államok és Oroszország közötti kapcsolatok megszakításának küszöbén állnak.

Az oroszok Joe Biden amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz államfővel kapcsolatos "elfogadhatatlan" megjegyzéseire hivatkoztak.

A nagykövet szerint a megjegyzések "elfogadhatatlanok, méltatlanok egy ilyen magas rangú államférfihoz, és az amerikai-orosz kapcsolatokat a szakadás szélére sodorják".

Múlt héten Biden egy lépéssel tovább ment retorikájában, és "háborús bűnösnek" nevezte orosz kollégáját. A Kreml nem fogadta jól a megjegyzéseket, és "elfogadhatatlan és megbocsáthatatlan retorikának" minősítette azokat.

Egy nemzetbiztonsági szakértő szerint nincs túl nagy jelentősége Oroszország figyelmeztetésének, és azt állította, hogy az gyakorlatilag üres fenyegetés volt, Moszkva soha nem fogja beváltani.

Wouldn't read too much into this. R is unhappy, which, well, cry into a pillow MFA, but R-US relations are necessary for both countries and while they will reduce diplo relns and impose countersanctions, neither side will ever actually sever relations. https://t.co/PWxiZz0mZg