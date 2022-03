Heves harcok dúlnak, Ukrajna területeinek elcsatolása kerülhet terítékre - Itt vannak a legfrissebb híreink kedden

Egyre fokozódó háború dúl Ukrajnában, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell szerint az oroszok válogatás nélkül ölnek Mariupolban. Az Azovi-tenger partján fekvő város stratégiai jelentőségű Moszkva számára, az oroszok vasárnap ultimátumot intéztek az ott harcoló ukrán erők felé, amit azonban Ukrajna elutasított. Továbbra is számos ország támogatja fegyverszállítmányokkal Ukrajnát, legutóbb az szivárgott ki, hogy Washington szovjet gyártmányú légvédelmi felszerelést küld Kijevnek. Időközben az orosz-amerikai viszony is mélypontra jutott, Moszkva közölte az amerikai nagykövettel, hogy a kapcsolatok megszakításának küszöbén állnak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismét kifejezte Putyinnal való tárgyalási szándékát, emellett kijelentette, hogy biztonsági garanciákért cserébe kész lemondani a NATO-tagságról. Ukrajna elnöke hozzátette, hogy Kijev kész lesz megvitatni a Krím és az oroszok által támogatott szakadárok által uralt keleti Donbasz régió státuszát a tűzszünet és a biztonsági garanciák nyújtása felé tett lépések után.Az elmúlt órák legfontosabb hírei:1. Washington szovjet gyártmányú légvédelmi felszerelést küld Kijevnek.2. Moszkva közölte az amerikai nagykövettel, hogy a kapcsolatok megszakításának küszöbén állnak.3. Zelenszkij szerint Kijev kész lesz megvitatni a Krím és az oroszok által támogatott szakadárok által uralt keleti Donbasz régió státuszát egy esetleges tűzszünet után.4. Az orosz bíróság kedden nagy értékben elkövetett csalásban találta bűnösnek Vlagyimir Putyin orosz elnök legfőbb hazai ellenfelét, Alekszej Navalnijt, akit 9 évre ítéltek. 5. Több ponton is tűz ütött ki a lezárt csernobili atomerőmű körüli.