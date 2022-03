Az EP tervet sürget az uniós élelmezésbiztonság fenntartására

Az Európai Uniónak tervet kell készítenie az uniós és a globális élelmezésbiztonság fenntartására, valamint Ukrajnába vezető, illetve onnan kiinduló élelmiszer- és áruszállítási folyosókat kellene létrehoznia - jelentették ki az Európai Parlament képviselői csütörtökön.

Az Európai Parlament (EP) brüsszeli plenáris ülésén, 413 szavazattal, 120 ellenszavazat és 49 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalás szerint Ukrajna orosz megtámadása után az Uniónak sürgősen tervvel kell előállnia az EU élelmiszer-termelési stratégiájának újra gondolásáról.

Arra figyelmeztettek, hogy az Oroszország által indított háború súlyos hatással lesz Ukrajna élelmezésbiztonságára, ezért jelentős mennyiségű humanitárius élelmiszersegélyt várnak az Uniótól és a nemzetközi közösségtől. Az EU-nak emellett az elzárt fekete-tengeri kikötők kiváltására Ukrajnába vezető, illetve onnan kiinduló élelmiszer- és áruszállítási folyosókat kellene nyitnia - vélekedtek. Az ukrán gazdálkodókat pedig el kell látni az Ukrajnában most nehezen elérhető vetőmagokkal, üzemanyaggal és műtrágyákkal - tették hozzá.

A képviselők szerint a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború rávilágított, hogy a néhány beszállítótól függő Uniónak csökkentenie kell importfüggőségét és diverzifikálnia kell az importot.

Az EP-képviselők továbbá felszólították az Európai Bizottságot, hogy ideiglenesen engedélyezze a mezőgazdasági termelést az "ökológiai fókuszterületeken", tegye lehetővé az állami támogatások rugalmasságát, valamint, átmenetileg tekintsen el a mezőgazdasági termelést megnehezítő zöldpolitikai stratégiáktól.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében leszögezte: a Fidesz EP-képviselőcsoportja támogatta a javaslatot, mert a jelenlegi háborús helyzetben csakis így lehet biztosítani az emberek élelmezését.

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő a közleményében azt hangsúlyozta: a majd egy hónapja tartó háború óriási kihívások elé állította Ukrajnát és egész Európát. Súlyos a humanitárius helyzet és már látszik, hogy veszély fenyegeti az ukrajnai élelmezésbiztonságot - közölte.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Kárpátalja 1,2 milliós lakossága mellett a helyi szerveknek ellátást kell biztosítaniuk annak a mintegy félmillió embernek is, aki Ukrajna más területeiről menekült el, és Kárpátalján lelt menedékre. Az EU-nak minden segítséget meg kell adnia, hogy tartós élelmiszerek, gyógyszerek és üzemanyag jusson el a harcoktól mentes ukrajnai övezetekbe is, valamint pénzügyileg támogatnia kell azokat az országokat, köztük Magyarországot, melyek közvetlen szomszédként befogadják az ukrajnai menedékkérőket - tette hozzá Bocskor Andrea.

Címlapkép forrása: Getty Images