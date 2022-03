Eldőlt: még több NATO-katona jön Magyarországra

Portfolio 2022. március 24. 14:55

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár az észak-atlanti katonai szövetség csúcstalálkozója után azt mondta, hogy a NATO vezetői megállapodtak abban, továbbra is kell támogatni és továbbra is fogják támogatni Ukrajnát – írja a Sky News. A tagállamok vezetői megállapodtak abban, hogy NATO-csapatokkal erősítik meg a szövetség keleti szárnyát, így Magyarországot is.