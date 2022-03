Folytatódik a számháború: az oroszok azt állítják, már 257 ukrán drónt lelőttek

Minden nap egyre nagyobb és látszólag egyre valóságtól elrugaszkodottabb számokat mond be mind az orosz, mind pedig az ukrán fél a másik oldal veszteségeiről. Ma reggel azt közölte az orosz védelmi minisztérium, hogy Ukrajna már 257 drónt vesztett az Ukrajna ellen zajló „különleges katonai műveletek során.” Igencsak kérdéses, hogy egyáltalán volt-e összesen ennyi drónja az ukrán haderőnek.

Ma reggel közölte az orosz védelmi minisztérium Ukrajna állítólagos katonai veszteségeit az Oroszország által indított „különleges katonai műveletek” során.

A védelmi tárca szóvivője azt mondta: Oroszország megsemmisített már 257 ukrán drónt, 202 légvédelmi rakétarendszert, 1572 páncélozott katonai járművet, 160 rakéta-sorozatvetőt, 633 tüzérségi rendszert és 1379 „különleges rendeltetésű katonai járművet.”

Egyes számok még akár reálisak is lehetnének, de igencsak kérdéses például, hogy rendelkezett-e az ukrán haderő összesen 257 drónnal. Csapásmérő drónnal biztosan nem, de hátha az orosz haderő a művelet során lelőtt, kisebb méretű civil és felderítő drónokat is ide számolta.

Tegnap a NATO mondott be egy igencsak nagy számot: szerintük az orosz haderő már 40 ezer katonát vesztett az ukrajnai műveletek során. Erre semmilyen konkrét bizonyíték nincs.

Címlapkép: Press Office of the President of Ukraine / Mykola Lararenko / Handout/Anadolu Agency/Getty Images