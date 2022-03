Putyin elővette a legveszélyesebb fegyvereit Ukrajnában – Miért olyan félelmetesek a hiperszonikus rakéták?

A hétvégén először alkalmazott Oroszország Ukrajna ellen H-47M2 „Kindzsal" hiperszonikus rakétát, egy katonai raktárlétesítményt semmisítettek meg Ukrajna nyugati részén. A Kindzsal csupán egy abból a viszonylag széles hiperszonikus rakétaarzenálból, mellyel Oroszország rendelkezik; vélhetően az akcióval elsősorban inkább a nyugati országoknak akartak üzenni. De miért is olyan veszélyesek a hiperszonikus fegyverek, melyeknek fejlesztésében talán Oroszország áll a legjobban az egész világon? Nézzük.

Oroszország hiperszonikus fegyverei

Az orosz védelmi minisztérium szombaton jelentette be, hogy Ukrajna nyugati részén, Ivano-frankivszk területen egy H-47M2 Kindzsal típusú hiperszonikus rakétafegyvert alkalmaztak egy katonai raktár ellen. Ez volt az első regisztrált eset, hogy az orosz haderő ilyen fegyvert alkalmazott Ukrajnában.

Az alábbi felvétel állítólag a Kindzsal bevetéséről készült, de nem ellenőrizhető a hitelessége:

Jelenleg valószínűleg az orosz stratégiai csapásmérő erők rendelkeznek a világon a legszélesebb palettájú hiperszonikus fegyverarzenállal, a Kindzsal csak egy fegyverrendszer a sok közül.

2018 decemberében jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy sikeresen tesztelték az Avangárd névre hallgató hiperszonikus fegyverrendszert, 2019-ben pedig megindult az eszköz rendszerbe állítása, ezzel elsőként az orosz haderő rendelkezett ilyen fegyverekkel a világon.

A következő években Oroszország újabb hiperszonikus fegyverek egész sorozatát mutatta be: 2021-ben megkezdték a 3M22 Cirkon, egy vízi célpontok semlegesítésére való hiperszonikus cirkálórakéta sorozatgyártását, ezt a fegyverrendszert ráadásul tengeralattjáróról is ki tudják lőni. Felfedték továbbá a H-47M2 Kindzsal légi indítású hiperszonikus csapásmérő eszköz létezését is, amely állítólag 2017 vége óta szolgálatban áll már az orosz haderőben.

A Cirkont többnyire vízi, a Kindzsalt légi, az Avangárdot pedig szárazföldi platformokról lehet indítani. A Cirkon hatótávolsága 1500 kilométer, a Kindzsalé indítóplatformtól függően 2000-3000 kilométer. Az Avangárd pontos hatótávolsága nem ismert, ez a fegyver egyébként nem egy cirkálórakéta, hanem egy úgynevezett hiperszonikus siklórepülő, melynek feladata más ballisztikus rakéták célba juttatása.

Képes hiperszonikus sebesség elérésére az Ukrajna ellen nagy számban használt 9K720 Iszkander kvázi-ballisztikus rakétarendszer néhány típusváltozata is, ez viszont közel sem rendelkezik azzal a lőtávolsággal, mint a fenti fegyverrendszerek, így nem feltétlen lehet őket egy kategóriaként kezelni.

Miért veszélyesek a hiperszonikus rakéták?

Hiperszonikus fegyvernek minősül minden olyan csapásmérő eszköz, amely képes a hiperszonikus sebesség, vagyis a hangsebesség ötszörösének (Mach 5 – 6174 km / h) elérésére. Ez persze minimum érték, az orosz Avangárd például képes Mach 20 (24 696 km / h) teljesítésére is.

Alapvetően kétféle típusa van ezeknek a fegyvereknek: a hiperszonikus cirkálórakéták, amelyek 30 kilométeres magasság alatt üzemelnek, illetve a hiperszonikus siklórepülők, amelyek ennél magasabban repülnek.

A hiperszonikus fegyverek rombolóképessége nem tér el jelentősen egy "hagyományos" ballisztikus rakétákétól, illetve cirkálórakétáktól. Ez azt jelenti, hogy hagyományos robbanófejek mellett számos hiperszonikus fegyvert fel lehet szerelni nukleáris robbanófejekkel is.

Ami aggasztó a hiperszonikus fegyverekkel kapcsolatosan az, hogy

MÍG A BALLISZTIKUS RAKÉTÁK ELLEN SZÁMOS RAKÉTAVÉDELMI RENDSZERTÍPUSt BE LEHET VETNI A VILÁGON, A HIPERSZONIKUS FEGYVEREK KIVÉDÉSÉRE JELENLEG NINCS HATÉKONY ESZKÖZ.

Ennek két oka van:

a nagy sebességük miatt nem biztos, hogy minden hiperszonikus fegyvert időben észlelni lehet a jelenleg rendszerben lévő érzékelő-rendszerekkel,

a jelenleg rendszerben lévő érzékelő-rendszerekkel, a legtöbb hiperszonikus fegyver képes a röppálya módosítására, így a ballisztikus röppályán "közlekedő" rakéták elfogására kitalált védelmi rendszerek hatástalanok ellenük.

Ahogy fent is említettük, már folynak kísérletek arra vonatkozóan, hogy lehet egy ilyen támadást elhárítani: elképzelhető, hogy valamilyen irányított energiafegyverrel kombinált hagyományos rakétavédelmi rendszer lesz majd a megoldás. Az ilyen védelmi megoldások fejlesztése viszont még igencsak gyerekcipőben jár, miközben a hiperszonikus fegyverek már működőképesek.

Érdemes arról is szót ejteni, hogy Oroszországon kívül Kína is fejlesztett és rendszeresített már hiperszonikus fegyvereket, az Egyesült Államok viszont csak 2023-ban tervezi rendszeresíteni első hiperszonikus fegyvertípusait.

Üzenet a nyugatnak

Aligha lehetett az Ivano-frankivszk régióban működő ukrán lőszerraktár olyan fontos és jól védett célpont, hogy egy vélhetően dollármilliókba kerülő, nehezen pótolható hiperszonikus rakétával kelljen semlegesíteni.

Az akciónak valószínűleg hasonló célja volt, mint a nukleáris elrettentőképesség stratégiai készenlétbe helyezése, mellyel az orosz kormány a nyugati országokat akarta emlékeztetni arra, hogy Oroszország atomhatalom és nem fog tűrni semmilyen beavatkozást az ukrajnai háborúba.

A hiperszonikus fegyverek ugye szintén alkalmasak nukleáris robbanófejek célba juttatására, illetve elvileg a Kelet-Európába telepítésre kerülő amerikai rakétavédelmi rendszerek megkerülésére is.

Használatuk tehát szinte egyértelmű, elrettentő jellegű üzenet volt a NATo-nak.

Hasonló akció lehetett a napokban a K-300P Basztyion-P rakétarendszerek alkalmazása is Ukrajna ellen, melyek elsősorban a NATO hadihajóinak, repülőgép-hordozónak támadására és nem ukrán lőszerraktárak megsemmisítésére lett kitalálva.

Alighanem egyre gyakrabban fogunk látni látványos videókkal dokumentált akciókat az orosz stratégiai csapásmérő fegyverek bevetéséről Ukrajna területén, mellyel a Kreml egyértelműen a NATO-nak akar üzenni arra vonatkozóan, hogy az Ukrajnában használt, lerúgott T-72-esek és MT-LB-k mellett azért igencsak komoly stratégiai csapásmérő képességekkel is rendelkeznek.

Címlapkép: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images