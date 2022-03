Drámai fordulat jöhet az ukrajnai invázióban? – Először tűnik úgy, hogy megváltoznak az orosz háborús célok

Szergej Rudszkoj, az orosz fegyveres erők vezérkari főnökének első helyettese, a vezérkar operatív főcsoportfőnökségének vezetője egy pénteki moszkvai sajtótájékoztatón azt mondta,

minden az előzetes tervek szerint halad, és az első szakasz fő feladatait teljesítették.

Rudszkoj szerint az ukrán katonai potenciál meggyengülése lehetővé teszi, hogy a fő célra, a Donbasz „felszabadítására” összpontosítsanak. Leszögezte ugyanakkor, hogy Oroszország az inváziót mindaddig folytatja, amíg a főparancsnok, Vlagyimir Putyin orosz elnök által meghatározott célok nem teljesülnek. Rudszkoj pénteken azt is közölte, hogy az eredeti tervek között nem szerepelt a városok ostroma a személyi állomány és a polgári lakosság megóvása érdekében, de nem zárta ki ennek lehetőségét.

Az orosz katonai vezető pénteki nyilatkozata arra utalhat, hogy megváltozhatnak az orosz katonai célok, és Ukrajna egészének támadása helyett a Donbaszra összpontosítanak,

ahol a szakadárok már 2014-ben kikiáltották a Donyecki, illetve a Luhanszki Népköztársaságot. A Donbaszon már 2014 óta folyik a polgárháború az orosz szakadárok és az ukrán kormányerők között, de Moszkva évekig tagadta, hogy ő maga közvetlenül beleavatkozna a konfliktusba.

Fordulatot ebben 2022. február 21-e hozott, amikor Vlagyimir Putyin bejelentette, Moszkva hivatalosan is elismeri a két szakadár népköztársaság függetlenségét, és kölcsönös barátsági és segítségnyújtási szerződést is aláírt velük. Az orosz elnök ezután orosz csapatok Donbaszba küldését is elrendelte, illetve elindult a polgári lakosság evakuálása Oroszország irányába.

Optimistább forgatókönyvek ekkor azzal számoltak, hogy ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, akkor legfeljebb a szakadár népköztársaságokat akarja kiszakítani, esetleg Donyeck és Luhanszk megye egészére tartanak igényt. (Az invázió előtt Donyeck, illetve Luhanszk megye mintegy 40-40 százalékát ellenőrizték a szakadárok.) Február 24-én azonban teljeskörű invázió indult el Ukrajna ellen.

Az Ukrajna elleni invázió első napjai arra utaltak, hogy az orosz hadvezetés villámháborút tervezett az ország ellen, pár nap alatt be akarták venni Kijevet és a főbb ukrán városokat, legfeljebb Nyugat-Ukrajnába nem hatoltak volna be. De láthatóan

az orosz vezetés elszámolta magát, az ukrán hadsereg és az ukrán civilek részéről is a gondoltnál jóval nagyobb ellenállással találkoztak, és a Nyugat is elég egyértelműen összezárt Ukrajna mellett és Oroszország ellen.

Az oroszoknak mindössze egyetlen nagyobb ukrán várost, a déli Herszont sikerült elfoglalniuk, az Azovi-tenger mellett található 400 ezres Mariupollal hetek óta nem bírnak, pedig már lényegében porig lőtték a települést. A Krím és a Donyecki Népköztársaság közötti folyósót azonban mostanra sikerült megteremteniük, Ukrajnát pedig lényegében elzárták az Azovi-tengertől.

Rudszkoj péntek délután bejelentette, hogy az északabbi Luhanszk megye 93 százalékát, illetve a délebbi Donyeck megye 54 százalékát már megszerezték. Délen, illetve a szakadár területeken egyébként is jobban haladt az invázió, mint Kijev vagy Harkiv térségében.

Az elmúlt napokban lényegében teljesen leállt az orosz előrenyomulás, ugyanis az orosz hadsereg nem bír az ukrán nagyvárosokkal, Kijev ostromát pedig még el sem kezdték.

Sőt az ukrán hadsereg több helyen is sikereket ért el, és visszahódított településeket is az oroszoktól.

Egy a Reuters által idézett magas rangú moszkvai diplomáciai forrás a pénteki bejelentést arcmentő lépésnek és egy esetleges orosz visszalépés előjátékának nevezte. Hozzátette, számolt azzal a lehetőséggel, hogy az orosz csapatok erőfeszítéseiket újra a Donbaszra összpontosítják, ám amíg Putyin retorikája maximalista marad, több bizonyítékot kell látnunk a harcok helyszínén.

A Reuters egy magas rangú amerikai védelmi tisztviselőt is idézett, aki szerint

az Egyesült Államok úgy értékeli, a harci cselekmények valóban arra utalnak, hogy az orosz erők Kijev helyett a Donbaszra fognak összpontosítani.

A tisztviselő szerint most először vannak arra utaló jelek, hogy az orosz hadsereg a grúz szakadár területeken állomásozó katonákat is be akar vetni, feltehetően a Donbaszon. A hivatalosan Grúziához tartozó Abháziában és Dél-Oszétiában a 2008-as orosz–grúz háború óta orosz „békefenntartók” állomásoznak. A tisztviselő szerint Oroszország harci ereje az invázió előttinek 85-90 százaléka között lehet, vagyis 10-15 százalékos az orosz veszteség, ami új erők bevetését igényelheti.

Ha az orosz erők tényleg visszavonulnának Kijev környékéről és más területekről, és csak a Donbaszra összpontosítanának, az

nagy hátraarc lenne Putyin számára,

aki korábban célul tűzte ki Ukrajna semlegességének elérését, illetve „nácitlanítását”, ami a Moszkva által nácinak nevezett ukrán vezetés megbuktatását jelentheti, amelyet vélhetően egy oroszpárti bábkormánnyal váltanának fel. Ezt a célt azonban mindeddig nem sikerült elérni, és az orosz invázió jelenlegi állása alapján ez nem is reális cél már. Ukrajna többször kijelentette, hogy sem a Krím, sem a Donbasz fölötti orosz fennhatóság kérdéséről nem óhajtanak tárgyalni, ezeket a területeket az ország integráns részének tekintik.

Az alábbi cikkben található kép azt örökítette meg, amikor Szergej Rudszkoj beszámol az orosz erők további terveiről. A tájékoztatón kivetített térképen látható, hogy mi az, amit az orosz csapatok elértek és amit az orosz vezérkari főnök az első fázis lezárásának nevezett.

“The main tasks of the first stage of the operation have been completed,” said Sergei Rudskoi, chief of the Main Operational Directorate of the General Staff of Russia’s armed forces. That was a really strange plan. https://t.co/GduubK2eqe