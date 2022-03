Szakértők: az amerikai katonák jelenléte biztosíték a kelet-közép-európai országok számára

Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója és Mártonffy Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézet vezetője volt az InfoRádió Aréna című műsorának vendége, ahol a Magyarországra (is) küldendő NATO-alakulatokról is beszéltek.

Tálas Péter a beszélgetésben elmondta, a csütörtöki NATO-csúcs keretében hozott döntést illetően, mely szerint Szlovákia, Bulgária és Románia mellett Magyarországon is növelik a szövetség katonáinak számát, politikai szempontból a legfontosabb kérdés az, hogy hány amerikai katona hova megy.

Az USA jelenléte nagyon sok kelet-közép-európai ország számára egy biztosíték arra, ha őket megtámadják, akkor az azt is jelenti egyben, hogy az amerikaiakat is megtámadják

– mondta Tálas, aki megjegyezte azt is, most épp az ellenkezője történik annak, mint amit Oroszország decemberben követelt, jelesül hogy a NATO vonja ki a csapatokat az 1997 után csatlakozott országokból (így Magyarországból is).

Mártonffy Balázs mindehhez hozzátette, a NATO kölcsönös védelemről szóló 5. cikkelyét csak politikai döntéssel lehet aktiválni, nem aktiválódik automatikusan, ha NATO-tagországot ér külső támadás. Ezért fontos, hogy amerikai katonák legyenek a keleti NATO-tagállamokban, hiszen így

az amerikai kongresszusnak és az amerikai elnöknek sokkal könnyebb meggyőzni az ottani választópolgárt, hogy miért is az ő konfliktusuk is ez.

Tálas Péter kiemelte, hogy a NATO esetén olyan katonai szövetségről van szó, ahol

a nyomatékot az Egyesült Államok adja meg, mert rájuk úgy tekint a legtöbb NATO-ország, mint aki egyedül képes szavatolni a biztonságot.

Mártonffy ehhez hozzátette, a NATO katonai főparancsnoka mindig egy amerikai tábornok, a főtitkár pedig egy hallgatólagos megegyezés alapján mindig európai politikus (jelenleg Jens Stoltenberg, aki korábban norvég miniszterelnök volt). Ugyanakkor a NATO-főtitkárnak is nagyon komoly hatalma van, aki meghatározza az ülések összehívásának időpontját és napirendi pontjait.

Tálas Péter megjegyezte, hogy bár nagy figyelem követte a NATO állam- és kormányfőinek találkozóját, a legfontosabb a védelmi és a külügyminiszterek találkozója, amiről szinte sohasem hallunk, és fontosan a nagyköveti találkozók is, ahol a tervek és a kompromisszumok születnek.

Tálas a NATO-békefenntartók Ukrajnába küldésével kapcsolatos lengyel tervről azt mondta, Lengyelország részéről ez nyomásgyakorlás, egy politikai deal előkészítése, ugyanis ők is tudják, hogy a békefenntartók küldése háborúhoz vezethetne Oroszországgal. Lengyelország azt akarja elérni, hogy a szövetség továbbra is támogassa Ukrajnát, ami természetesen az ukránok számára is nagyon fontos.

A NATO és az egyes tagállamok kapcsolatát illetően a szakértők elmondták, minden NATO-tagállam hadserege NATO-hadsereg is, így

minden katona egyben NATO-katona, de van mintegy 800 státusz, akik közvetlenül a szervezet által fizetett katonák.

Egy-egy zászlóalj-harccsoport főparancsnoka mindig a harccsoportban vezető nemzet parancsnoka. A többnemzetiségű harccsoportok célja az elrettentés, illetve az, hogy az ellenfél számára költségesebb legyen a támadás ára (mert amerikai katonát is támad, nemcsak magyart például). Az ilyen harccsoportok léte hangsúlyozza, hogy a NATO egy szövetség, illetve az egyes nemzetek katonáinak összecsiszolódását is szolgálja.

A szakértők beszéltek a német védelmi politikai fordulatról, melynek következtében Németország katonailag sokkal aktívabbá válna. Az Egyesült Államok szempontjából ezzel kapcsolatban a fontos kérdés az, hogy a német fegyverkezés NATO- vagy EU-kereteken belül zajlik-e, hiszen utóbbira nincs közvetlen ráhatása. Tálas Péter szerint ugyanakkor

lehet látni azt is, hogy az Amerikai Egyesült Államok alapvetően Kína felé nézelődne, ezért nagyon szívesen venné, ha a katonai, védelmi feladatokat, biztonságpolitikai és katonai erő szerepét az európai nagyhatalmak és az európaiak vennék át, akár a NATO keretében, akár az Európai Unió keretében, mert ezzel tehermentesítenék őket.

Mártonffy Balázs szerint Kína egyedül a saját érdekeit nézi, és bár Oroszország felé gesztusértékűen beszél, valójában kivár. Tálas szerint Kína három szerepet igyekszik játszani:

szavakban támogatja Moszkvát, és a NATO-t teszi felelőssé a konfliktusért;

ugyanakkor a szuverenitás és a területi integritás szent kérdés számára Tajvan miatt;

mivel Kína az egyetlen, amelynek komoly hatása lehet Putyinra, ezért Peking lehet a békehozó és a békeközvetítő.

Ezt szerintem direkt csinálja, hogy senki ne tudja, valójában mit akarnak. De én úgy látom egyébként, hogy Kínának tulajdonképpen minden kimenete jó ennek a háborúnak. Egyetlen kimenetele nem lenne jó, ha Oroszország ennek a háborúnak az eredményeként valami oknál fogva elbúcsúzna Putyintól, és demokrácia épülne. De ennek a legkisebb a valószínűsége

– mondta Tálas.

Tálas Péter egy olyan bipoláris világmodellt lát kibontakozni, amelynek egyik oldalán áll Kína, s bár Oroszországgal egymás mellett vannak, ebben a szövetségben valójában Kína a vezető, mert Oroszország gazdaságilag gyenge. A másik póluson Amerika van, az ő szövetségese pedig Európa. Az Egyesült Államok sokkal jobban fog kijönni a konfliktusból, mint Európa Tálas szerint. Mártonffy Balázs ellenben inkább egy töredezett multipoláris világot lát, és szerinte nem olyan egyértelmű, hogy ennyire aszimmetrikus lenne a viszony Kína és Oroszország között. Ugyanakkor az szerinte is igaz, hogy Oroszország csak regionális nagyhatalom.

Szerintem most írjuk a következő nagy kor szabályait, de amíg Kína nem tesz valamit, addig nem tudom én sem megmondani, hogy mi lesz az új szabály

– mondta Mártonnfy Balázs.

