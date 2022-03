Át akarják verni a világot az oroszok? - Talán csak időt nyernének a szakértő szerint

Egy pénteki orosz katonai vezetői nyilatkozat szerint az ukrajnai invázió első fő szakaszának feladatait lezárták, így most már a Donbasz „felszabadítására”, vagyis megszállására koncentrálhatnak. Több szakértő szerint is ez arra utalhat, hogy fordulat jöhet az ukrajnai háborúban, Oroszország mérsékli eddigi céljait. Rácz András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa ugyanakkor a Telex kérdésére azt mondta: elképzelhető, hogy csak időt akarnak nyerni átcsoportosításhoz, és hozzátette, nem lehet megmondani, hogy igazat mondanak-e az oroszok

Rácz András biztonságpolitikai és Oroszország-szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa ugyanakkor a Telex kérdésére úgy fogalmazott a hírrel kapcsolatban, hogy nem igazán lehet megmondani, hogy igaz-e, amit az oroszok bejelentettek, de az biztos, hogy az erőik eloszlása jelenleg nem utal erre.

Elsőre nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan mi áll a döntés hátterében, sőt, az is lehetséges opció, hogy valójában nem is ez lesz a következő lépésük. Rácz szerint elképzelhető, hogy csak időt akarnak nyerni átcsoportosításhoz, és hozzátette, nem lehet megmondani, hogy igazat mondanak-e az oroszok. Azt is kiemelte ugyanakkor, hogy az erők eloszlása jelenleg nem azt mutatja, amit most bejelentettek. A szakértő szerint többek között azért is lenne furcsa, mert tudni lehet, hogy az oroszok a dél-ukrajnai Herszon régióban is próbálkoznak egy szeparatista állam létrehozásával.

A főbb orosz erők ráadásul még mindig Kijev körül vannak, ami szintén nem arra utal, hogy az oroszok a Donyec-medencére akarnának összpontosítani.

Az orosz hadsereg szombaton bejelentette, hogy újabb rakétacsapásokat mért katonai célpontokra Nyugat-, Közép- és Délnyugat-Ukrajnában. Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője szombaton kiadott közleményében azt mondta, hogy a tengerről indított Kalibr cirkálórakéták "megsemmisítettek egy lőszer- és fegyverraktárt". Emellett egy nagy pontosságú Onyx cirkálórakéta megsemmisített egy üzemanyagbázist Mikolajiv térségében, amely ukrán fegyveres erőket látta el üzemanyaggal Ukrajna déli részén. Vagyis egyelőre továbbra is támadnak mindenhol, ahol eddig is.

