Joe Biden: Vlagyimir Putyin egy mészáros!

Joe Biden amerikai elnök mészárosnak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, miután szombaton ukrán menekülteket látogatott meg Varsóban.

Ő egy mészáros - mondta Joe Biden újságíróknak Vlagyimir Putyin orosz elnökről, miután menekülteket látogatott meg Lengyelországban a CNN szerint. Több menekült olyan térségből érkezett, amelyet Oroszország már gyakorlatilag porig rombolt. Biden azt mondta, hogy a gyerekek mindegyike arra kérte őt, hogy imádkozzon az apjukért, a nagyapjukért vagy a bátyjaikért, akik Ukrajnában maradtak.

Lengyelország több mint kétmillió menekültet fogadott be, ami messze a legtöbb a harcok elől elmenekült több mint 3,5 millió közül, írja a The New York Times. Biden korábban bejelentette, hogy az Egyesült Államok további egymilliárd dollárt küld Lengyelországnak és a humanitárius válsággal küzdő többi keleti szövetségesnek, így az amerikai segélyek összege több mint 2 milliárd dollárra emelkedik az ukrajnai invázió óta.

Kétnapos lengyelországi látogatásának zárónapján Biden először Andrzej Duda elnökkel folytatott négyszemközti beszélgetést. Az ezt követő plenáris egyeztetések elején közölte, Dudával a többi között arról beszélt, hogy az Egyesült Államok "az egységes Európára és az európai biztonságra támaszkodva" képes vállalni a világ más részeiben betöltött szerepét. Kétszer is nyomatékosította: az észak-atlanti szerződés ötödik, a kollektív védelemről szóló cikkelye "szent kötelességvállalást" jelent Washington számára.

Címlapkép: Jeff J Mitchell/Getty Images