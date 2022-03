Koronavírus: megérkeztek a keddi magyar adatok

1730 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 48 beteg, így a járvány kezdete óta összesen 45 390 fő veszítette életét koronavírus miatt. 1896 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en vannak lélegeztetőgépen.

Az 1730 új eset a hétvége adataihoz képest nem jelent emelkedést, de érdemes inkább az előző heti adathoz mérni. Az akkori esetszámhoz képest 15%-os emelkedést látunk, azaz úgy tűnik, hogy a járvány visszaszorulása egyelőre elakadt. A mozgó átlagon is egyértelműen látszik, hogy fordulat van a járványban, és akár egy hatodik hullám is indulhat hamarosan, ahogy azt láttuk több országban is. A felfutó esetszámokat a legtöbb országban az omikron alvariánsa, a BA2 okozza.

A kórházban kezeltek száma lassan, de trendszerűen tovább csökken. Tegnapról mára nem látunk csökkenést, és ha az esetszámokban fordulat következik be, akkor a kórházban kezeltek száma is megnőhet valamelyest, de az az adat pár hetes késéssel követi le az esetszámokban beállt fordulatot.

48-an hunytak el az előző 24 órában koronavírus-fertőzéssel, ez sajnos magasabb a hétvége számainál és megegyezik a múlt hét kedden közölt számmal. Ez önmagában nem meglepő, a halálozások alakulása sokkal lassabban változik, mint a többi járványmutató, és az adatot némileg torzíthatja, hogy a magyar protokoll szerint mindenkit felvesznek a koronavírusban elhunytak listájára, akinek halálakor kimutatható volt szervezetében a vírus - akkor is, ha nem is maga a koronavírus volt a halál oka.

Az elvégzett teszteken belül a pozitív tesztek aránya 22% felett volt, és a pozitivitási ráta csökkenése is egyértelműen megtört az előző napokban. Ez is kiválóan mutatja, hogy a járványhelyzetben fordulat állt be, nem beszélhetünk már a vírus magyarországi visszaszorulásáról. Az elvégzett tesztek száma 7738 volt, ami alacsonyabb az előző napok számainál, de jóval több, mint a múlt keddi 3814 teszt.

Az omikron gyors terjedésével elvált egymástól az idei és a tavaly tavaszi járványlefolyás: míg ősszel a delta variáns okozta hullám járványlefolyása követte a vadvírus okozta második hullám 2020 őszi lefolyását időben, addig az omikron első hullám sokkal gyorsabban lefutott, mint az alfa hullám, és közben kevésbé volt súlyos. Lehetséges viszont, hogy épp a gyors lefolyás miatt a nyári meleg időjárás kezdetéig "belefér" még egy BA2 omikron-hullám, de remélhetőleg ez sem okoz majd olyan sok súlyos megbetegedést, mint a korábbi variánsok.

Az oltásokért most sem állnak sorban, az előző 24 órában mindössze 120 fő vette fel az első oltását. Második oltást 217, harmadikat 420 ember kapott, és a negyedik oltást is alig több mint 500 ember vette fel egy nap alatt.

Címlapkép: Getty Images