Mégsem csitulnak a harcok Kijev környékén?

Kedd délután tovább folytatódtak az intenzív harcok Kijev külvárosai körül, különösen a város északnyugati és északkeleti részén, annak ellenére, hogy ukrán és orosz tisztviselők az isztambuli béketárgyalások mai köre után bejelentették, hogy Moszkva a támadó egységeket visszavonja a fővárostól és Csernyihivtől is.

A CNN stábja, amely a főváros keleti részén, a frontvonalhoz közel (Irpinytől 5 km-re) egy lakónegyedben tett látogatást, hangos és gyakori bejövő és kimenő tüzérségi dörrenéseket hallott. A városközpontban ugyanolyan intenzitással és gyakorisággal lehetett hallani a légvédelmi szirénákat és a tüzérségi dörgéseket, mint az előző napokban.

Egy közeli ellenőrzőponton az ukrán területvédelmi erők egyik tagja, Jurij Matsarski a CNN-nek elmondta, hogy a harcok nem csökkentek az elmúlt 24 órában. "Éjjel is sok volt a lövöldözés, és ma is reggel és most este is" - mondta, de hozzátette, hogy tudomása szerint Kijevben egyetlen fontos célpontot sem találtak el, mert a rakétaelhárító rendszer jól működött.

A CNN tapasztalatai ellentmondanak annak is, hogy az ukrán vezérkar megerősítette egyes orosz alakulatok kivonását Kijev és Csernyihiv térségéből. Holnapra bizonyára kiderül, hogy az utolsó dörrenéseket hallhatták a kijeviek, vagy a visszavonulás mégsem olyan teljes, mint azt hirdetik.

A CNN által megszólaltatott lakosok elmondták, hogy gyanakvással fogadják Oroszország bejelentését, miszerint kivonja erőinek egy részét a térségből, hozzátéve, hogy Moszkvában nem lehet megbízni.

