Súlyos videó szivárgott ki az oroszok katonai járműveiről – Tényleg ekkora a baj?

Nemrég megjelent egy videó ukrán közösségi oldalakon, melyen az látható, hogy az orosz haderő által használt „Z” jelzések alatt vonul pár géppuskával felszerelt pickup Ukrajna meg nem nevezett területén. Nem egyértelmű még, hogy ezeket az eszközöket az orosz reguláris haderő alkalmazza-e, de ha igen, nagy a baj.

Az alábbi videó nemrég került ki a közösségi médiába; az látható rajta, ahogy az Ukrajnát támadó orosz haderő egyes egységei által használt „Z” jelzés alatt vonul pár géppuskával felszerelt pickup, vagyis úgynevezett technical.

(Az alábbi threadben a második videó).

Nem biztos, hogy az orosz haderő járművei vannak a videón, az is elképzelhető, hogy a donbaszi szakadárok valamilyen irreguláris egysége használja a technicalokat, akik szintén a „Z” jelzés alatt tevékenykednek.

Közel sem teljesen kizárható viszont, hogy mégis az orosz haderő kezdte el alkalmazni ezeket az improvizált járműveket, hiszen több videó is kiszivárgott már arról, hogy legalább logisztikai feladatokra elkezdtek civil járműveket használni.

Ha az orosz haderő most már harcászati célra is használ civil járműveket, ez viszonylag cudar képet fest az inváziós erők felszereltségének állapotáról. Ilyen improvizált technikát jellemzően olyan, többnyire irreguláris erők alkalmaznak, amelyek gyakorlatilag semmilyen védelmi költségvetéssel nem rendelkeznek és minden eszközt hasznosítanak műveleti céljaik elérése végett, melyet fellelnek a harctéren. Ilyen erő például az Iszlám Állam, a Boko Haram, a tálibok vagy a jemeni húszik, de akár szegényebb afrikai országok reguláris hadereje is.

Ezek a megoldások egy modern harcjárműhöz képest minimális tűzerővel és szinte semmilyen páncélvédettséggel nem rendelkeznek. Elsősorban inkább a mobilitás támogatása a céljuk, mintsem a konkrét harci cselekményekben való részvétel. Oroszország az invázió előtt számtalan olyan, hasonló célú járművel rendelkezett, mely sokkal hatékonyabban látott el hasonló feladatokat, de elképzelhető, hogy olyan súlyos veszteségeik keletkeztek, hogy most már muszáj improvizált technikát bevetni egyes műveleti területeken.

Csak hogy lássuk a számokat: az Oryx összesítése szerint az oroszok már 651 teherautót, terepjárót és logisztikai járművet és 66 IMV-t vesztettek, így elképzelhető, hogy egyes alakulatoknál tényleg szükség van az improvizált mobilitási megoldások alkalmazására.

A címlapkép illusztráció. Fotó: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images