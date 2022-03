Felmérték az ukránok az eddigi háborús károkat

Denisz Smihal ukrán miniszterelnök szerint az infrastruktúrát ért károk mértéke minden egyes nappal nő, de már most is meghaladja a 120 milliárd dollárt. Az ukrán kormány szerint amennyiben ehhez a katonai és civil létesítményeket is hozzávesszük, a szóban forgó szám 270 milliárd dollárt is eléri.

Külön hangsúlyozta Smihal azt is, hogy a következő évek veszteségei akár az ezermilliárd dollárt is meghaladhatják.

A károk felmérése érdekében már létrehoztak egy jegyzéket, ahol az állampolgárok jelenthetik az általuk elszenvedett anyagi károkat.

Címlapkép forrása: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images