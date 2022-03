Putyin szerint addig lövik Mariupolt, amíg az ukránok meg nem adják magukat

A Kreml szerint az orosz és a francia államfő egyórás telefonbeszélgetést folytatott egymással kedd éjszaka.

Francia tisztviselők szerint Putyin abba beleegyezett, hogy fontolóra vegyék a civilek kimenekítését a gyakorlatilag teljesen szétlőtt városból. A tisztviselők katasztrofálisnak írták le a városban lévő helyzetet.

Franciaország Törökországgal, Görögországgal és számos civil szervezettel együtt bemutatott Putyinnak egy evakuációs tervet. Francia tisztviselők szerint Putyin azt mondta Macronnak, meg fogja fontolni a felvetést. A Kreml azonban a beszélgetés leiratában azt sugallta, az orosz elnök biztosítékot erre nem adott.

Orosz tisztviselők azt mondták, Putyin azt közölte Macronnal, hogy a nehéz humanitárius helyzet megoldása érdekében

az ukrán nacionalista harcosoknak fel kell hagyniuk az ellenállással és le kell tenniük a fegyvert.

Ukrajna azzal vádolja Oroszországot, hogy Mariupolból több ezer embert erőszakkal telepített át orosz ellenőrzés alatt álló területre.

A város polgármestere szerint már csaknem 5000 ember, köztük 210 gyermek vesztette életét a bombázásokban.

A Nemzetközi Vöröskereszt humanitárius szervezet megerősítette azokat a híreket, amelyek szerint a városban lévő egyik raktárát is orosz lövések érték, de több információt nem tudtak adni.

In Mariupol, the Russian invaders fired on a building with a Red Cross mark. pic.twitter.com/Ns01lXMsdL