Fegyvert kap Ukrajna a nyugati szövetségesektől

A szövetségesek megállapodtak abban, hogy nagy hatótávolságú tüzérségi és páncélozott járműveket szállítanak Ukrajnának a megszálló orosz erők elleni védekezés segítése érdekében - közölte a brit védelmi miniszter.

Ben Wallace azután tette a bejelentést, hogy mintegy 35 ország védelmi minisztereivel folytatott konferenciahívást.

Ukrajnának nagyobb hatótávolságú tüzérségre van szüksége, mert az orosz hadsereg mostanában beássa magát, és tüzérséggel lövi a városokat

- mondta a Sky Newsnak. Ennek a legjobb ellenszere a nagy hatótávolságú tüzérség, ezért elsősorban az ehhez szükséges lőszer biztosításában fognak segíteni a britek. Wallace elmondta, hogy Ukrajna a partvidék védelmére is felszerelést igényel, és a szövetségesek keresik a lehetőséget, hogy ebben is segítsenek. Ukrajna páncélozott járműveket is kér - "nem feltétlenül harckocsikat", de akár olyanokat, amelyek "légvédelmi" képességekkel rendelkeznek.

Wallace szerint Oroszország az ukrajnai invázió következtében "kisebb ország" lett. "Putyin már nem az az erő, ami volt...Most egy olyan ember, aki egy saját maga által épített ketrecben van".

"A hadserege kimerült, jelentős veszteségeket szenvedett. Oroszország hadseregének hírneve romokban hever. Nemcsak annak következményeivel kell együtt élnie, amit Ukrajnával tesz, hanem annak következményeivel is, amit a saját hadseregével tett" - mondta Wallace.

