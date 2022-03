Feszülten figyeli a világ, blöffölnek-e az oroszok – Itt vannak a legfontosabb híreink a háborúról csütörtökön

A Törökországban tartott, keddi fegyverszüneti tárgyalásokon jelentős előrelépés látszott körvonalazódni: úgy néz ki, Ukrajna talán mégis hajlandó lemondani a Donbaszról és a Krímről, cserébe Oroszország pedig hajlandó biztonsági garanciákat adni Ukrajnának, illetve azt is megengedik, hogy csatlakozzanak az EU-hoz. Az orosz vezetők azt is bejelentették: leépítik katonai jelenlétüket Kijev és Csernyihiv térségében. Bár Washington is megerősítette, hogy az orosz csapatok megkezdték Kijev külvárosának elhagyását, szerintük csak a csapatok átcsoportosításáról van szó. Az oroszok azt mondják, hogy most már a Donbasz „felszabadítására”, azaz megszállására összpontosítanak, a világ pedig feszülten figyel, hogy valóban változik-e az orosz stratégia, vagy ismét csak egy már jól megszokott blöffel állunk szemben.A lefontosabb események:1. Már Moszkva is hűti a megegyezéssel kapcsolatos várakozásokat: a Kreml szerint nem történt áttörés a keddi tárgyalásokon.2. Bár Oroszország ígéretet tett arra, hogy elkezdik kivonni csapataikat Kijev és Csernyihiv térségéből, utóbbi város ellen óriási támadás indult . Az ukrán hadvezetés szerint sem orosz csapatkivonásról, csak átcsoportosításról van szó.3. Szerda késő este az orosz katonák elkezdték a kivonulást az a Csernobili Atomerőműből az AFP hírügynökség szerint.