Egy hónap ostrom után elfoglalták az oroszok Izjum városát

Elfoglalta az orosz haderő a Kelet-Ukrajnában található Izjum városát – adja hírül több ukrán hírforrás.

A Harkov-megyében található, 46 ezres lélekszámú települést március eleje óta folyamatosan támadta az orosz haderő.

Először március 24-én jelentette be az orosz védelmi minisztérium, hogy elfoglalták a települést, de ezt a kijelentést Ukrajna hevesen cáfolta. Most már az ukrán vezetés is elismeri az oroszok győzelmét.

Oroszország kedden jelentette be, hogy kivonulnak Kijev térségéből és Ukrajna északi részéből és inkább az ország keleti részére koncentrálják támadásukat. Kijev térségében folyamatosan foglalják vissza az ukrán fegyveres erők a kisebb településeket:

Címlapkép: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images