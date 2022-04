Úgy tűnik, az oroszok elfelejtették, hogy kivonultak Kijev térségéből

Az orosz nemzeti gárda (Roszgvargyija) arról tájékoztatta a RIA Novosztyit, hogy különleges egységükkel „szabotőröket” üldöztek Kijev térségében, így rábukkantak egy olyan pincére, ahol lőszert és robbanószereket gyártottak egy lakóövezetben.

A gárdisták megölték az „ukrán nacionalistákat” és felrobbantották a pincét, ahol lőszert gyártottak.

A hír azért érdekes, mert a Roszgvargyija az orosz haderő többi alakulatával együtt állítólag napokkal ezelőtt kivonult már Kijev térségéből. Elképzelhető, hogy az akció korábban történt, ha ez a helyzet, nem világos, hogy miért éppen most került sor az erről szóló híradásra. Az is lehet, hogy a különleges egység valahogy beszivárgott Kijev térségébe, majd kivonult onnan. Egy improvizált robbanóeszközöket előállító pince viszont aligha lehet olyan fontos célpont, hogy egy ilyen fontos akciót bevállaljanak. Az is lehet, hogy valamilyen kommunikációs malőr csúszott be, netán szándékos dezinformáció a hír.

Címlapkép: orosz teherautó-roncs Trosztjanyecben. A kép illusztráció. Fotó: Chris McGrath/Getty Images