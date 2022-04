Kulcsfontosságú területeket foglaltak vissza az ukránok az oroszoktól

Az ukrán erők visszafoglalták a kulcsfontosságú területeket Ukrajna északi részén, miután visszavonulásra kényszerítették az orosz erőket a Csernyihiv környéki és a Kijevtől északra fekvő területekről.

Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma közzétette legújabb napi hírszerzési frissítését a Twitteren az ukrajnai helyzetről. Ennek főbb pontjai a következők:

Az ukrán erők visszafoglalták a kulcsfontosságú területeket Ukrajna északi részén, miután visszavonulásra kényszerítették az orosz erőket a Csernyihiv környéki és a Kijevtől északra fekvő területekről.

Az újonnan visszafoglalt területek egyes részein valószínűleg folytatódnak a kisebb harcok, de a héten jelentősen csökkennek, ahogy az orosz erők maradék része visszavonul.

Az Észak-Ukrajnából kivonuló számos orosz egységnek valószínűleg jelentős újbóli felszerelésre lesz szüksége, mielőtt újra bevethetővé válna a kelet-ukrajnai műveletekhez.

idget type="twitter" caption="Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 April 2022 Find out more about the UK government's response: