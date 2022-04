Atomcsapással fenyegetőzésig durvult az üzengetés a két Korea között, miután keményvonalas elnököt választottak délen

Az elmúlt napokban eldurvult az üzengetés Észak-Korea és Dél-Korea között, miután utóbbi védelmi minisztere úgy nyilatkozott, országa olyan rakétákkal rendelkezik, amelyek képesek gyorsan és pontosan eltalálni bármely észak-koreai célpontot. Az észak-koreai diktátor, Kim Dzsongun húga erre atomcsapással fenyegette meg Szöult, amennyiben támadás érné délről. Az üzengetés a márciusi dél-koreai elnökválasztás után indult be, amelyen a konzervatív és Észak-Koreával szemben keményvonalas elnökjelölt, Jun Szuk Jeol győzött. Jun megerősítené a kapcsolatokat az Egyesült Államokkal, és gyengítené Kínával, véget vetve a „stratégiai kétértelműség” elődje, Mun Dzsein által képviselt programjának. Észak-Korea eközben sorra teszteli rakétáit, szakértők pedig arra figyelmeztetnek, a hidegháború idejére jellemző viszonyok jöhetnek a két Korea kapcsolatában.

Egyre durvább az üzengetés a két Korea között

Kim Dzsongun észak-koreai diktátor befolyásos húga, Kim Jodzsong kedden durva üzenetet küldött Dél-Koreának: bár Phenjan ellenzi a háborút, kész atomfegyvert bevetni, ha déli szomszédja támadna. Kim Jodzsong azután üzent, hogy Szo Vuk dél-koreai védelmi miniszter pénteken úgy nyilatkozott, fegyveres erejük többféle rakétával rendelkezik, amelyeknek jelentősen javult a lőtávolsága, pontossága és teljesítménye, és amelyek képesek pontosan és gyorsan eltalálni bármely észak-koreai célpontot. Szo hozzátette, a minisztérium aktívan támogatni fogja a hadsereget, hogy az képes legyen elsöprő erejű választ adni Észak-Korea rakétafenyegetéseire. Az északiakat „ellenségnek” nevezte.

A diktátor húga vasárnap egyszer már reagált a déli védelmi miniszter szavaira, mondván, Dél-Korea komoly fenyegetéssel néz szembe megjegyzései miatt. Szerinte a miniszter megjegyzései tovább rontják a Korea-közti kapcsolatokat, valamint a katonai feszültséget a Koreai-félszigeten. Kedden Kim Jodzsong azt mondta, „nagyon nagy hiba”, hogy Szo ilyen kijelentésekre vetemedett.

A nukleáris csapással való észak-koreai fenyegetés egy már hónapok óta tartó eszkalációs folyamat eredménye, melyet északi részről a sorozatos rakétatesztek, déli részről pedig az újonnan megválasztott konzervatív és az északi szomszéddal szemben keményvonalas elnök, Jun Szuk Jeol várható politikai irányvonala és nyilatkozatai táplálnak. A jelenlegi helyzet egyre jobban emlékeztet a Korea-közti kapcsolatok 2017-es mélypontjához, amelyből részben az Észak-Koreával szemben puhább álláspontot képviselő, most leköszönő liberális elnök, Mun Dzsein erőfeszítései révén sikerült kijönni, majd látványos csúcstalálkozók is zajlottak Kim Dzsongun, illetve az akkori amerikai elnök, Donald Trump között. 2019-ben azonban a folyamat megrekedt, és bár Mun továbbra is békepárti irányvonallal próbálkozott – például belengette, hogy a csak fegyverszünettel abbamaradt koreai háborút békeszerződéssel zárnák le –, Észak-Korea nem hajlott a békülésre.

Az antifeminizmus hullámán emelkedett fel az új déli elnök

Kevesebb mint 1 százalék különbséggel győzött a konzervatív Népi Erő Pártjának jelöltje, Jun Szuk Jeol ellenfelével, a Demokrata párti Li Dzse Mjunggal szemben a március 9-i dél-koreai elnökválasztáson. A választási küzdelemben a két fél mindent bevetett egymás ellen, miközben összességében egyik jelölt sem nyerte el igazán a dél-koreai választók szimpátiáját.

A kampányban az egyik legfontosabb téma a nemek közötti egyenlőség kérdése volt.

A nők sok szempontból még nagyon alárendelt helyzetben vannak a dél-koreai társadalmon belül – az átlagfizetéseket illetően is nagy különbség van a férfiak és a nők között előbbiek javára –, a fiatal férfiak egy jelentős részének azonban már sok a feminizmusból: szerintük a nemek közötti egyenlőtlenségek kiegyenlítésére irányuló erőfeszítések túlzottan jutalmazzák a nőket. Jun erre a hullámra ült fel, a dél-koreai társadalom pedig minden korábbinál nagyobb politikai megosztottságot mutatott a nemek között: míg a huszonéves nők 60 százaléka a női jogok mellett kiálló Lit támogatta, a huszonéves férfiak 60 százaléka a konzervatív Junra adta voksát. Nagyrészt a fiatal férfiak konzervatívokhoz való átpártolásnak volt köszönhető, hogy a liberálisok korábban önkormányzati szinten elvesztették a Szöul vezetését.

Jun a kampányban ígéretet tett arra, hogy megszünteti a nemek közötti egyenlőséggel és a családüggyel foglalkozó minisztériumot, amely szerinte nem méltányos a férfiakkal szemben. Arra is ígéretet tett, hogy büntetést fog kiróni a szexuális bűncselekményekről szóló hamis bejelentésekkel szemben. A dél-koreai nők viszont arra panaszkodnak, hogy továbbra is sok hátrány éri őket nemük miatt, illetve szexuális zaklatásoknak vannak kitéve. A fiatal férfiak jelentős része ugyanakkor dühösen fordult szembe a me too hullámával. A kiélezett küzdelem a demokratikus Dél-Korea történetében a második legmagasabb részvételt (77%) és 1 százaléknál is kisebb különbséget eredményezett.

Az új elnöknek természetesen más belföldi problémákkal is szembe kell néznie, így például az újra megerősödő koronavírus-járvánnyal, a növekvő lakhatási költségekkel vagy éppen a dél-koreai politikát évtizedek átjáró korrupcióval.

Jun éppen az utóbbi elleni küzdelemben szerzett hírnevet magának ügyészként, a leköszönő elnök főállamügyésszé is kinevezte. Csakhogy Jun a kormányzó Demokrata Párt politikusai ellen is vizsgálódott, ami már kevésbé tetszett Mun Dzseinnek, így elnöki utódja végül le is mondott a posztról. Dél-Koreában az 1987-es demokratizálódás óta minden elnök korrupciós botrányba keveredett. Pak Kunhjét, aki 2013 és 2016 között volt elnök, 2018-ban börtönbüntetésre is ítélték, 2021 végén szabadult elnöki kegyelemmel – vádlója annak idején éppen Jun volt. Bár a korrupciós botrányok kivizsgálása többnyire sikeres volt, a dél-koreai vezetés eddig keveset tett a korrupciót lehetővé tevő rendszer megváltoztatására – Juntól ebben is változást várnak a szavazók.

Balról Jun Szuk Jeol megválasztott dél-koreai elnök 2019-ben. Forrás: 대한민국 국회 / dél-koreai nemzetgyűlés / Wikimedia Commons

Keményvonalas irányvonal Észak-Koreával és Kínával szemben, közeledés Amerikához

Jun Szuk Jeol egyelőre megválasztott elnök, május 10-én fogják hivatalosan beiktatni hivatalába. A nemzetgyűlésben azonban továbbra is a Demokrata Párt marad többségben, ami némiképp megnehezíti majd az új elnök dolgát. Ez azonban vélhetően kevéssé fogja befolyásolni, hogy a külpolitikában gyökeres változások következnek az Amerika-párti, a kommunista Észak-Koreával és Kínával jóval keményvonalasabb álláspontot képviselő új elnök országlása alatt.

Mun Dzsein alatt a „stratégiai kétértelműségnek” nevezett politika uralta Szöul Washingtonnal és Pekinggel folytatott kapcsolatait.

Bár Dél-Korea egyetlen hivatalos szövetségese az Egyesült Államok, legfőbb kereskedelmi partnere a Kínai Népköztársaság, ezért a dél-koreai vezetés kínosan ügyelt arra, hogy megőrizze az egyensúlyt a két szuperhatalom között, amelyek küzdelmének színterévé ráadásul egyre inkább a kelet- és délkelet-ázsiai térség válik.

Dél-Korea a QUAD-csoporthoz sem csatlakozott, amely Amerika, Japán, Ausztrália és India partneri együttműködése, és célja elsősorban Kína féken tartása a térségben.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 06. Itt lesz az évszázad legnagyobb szuperhatalmi rivalizálásának epicentruma

Jun azonban egyértelműen az Egyesült Államok mellé áll Kínával szemben.

Dél-Korea és az Egyesült Államok szövetségét vérrel kovácsolták össze, hiszen együtt harcoltunk a szabadság védelmében a kommunizmus zsarnokságával szemben

– mondta a megválasztott elnök még januárban, hozzátéve, újjá kell építeni ezt a szövetséget.

A megválasztott elnök ezen a héten egy külpolitikai és biztonsági tanácsadókból álló küldöttséget is menesztett az Egyesült Államokba, hogy tárgyaljanak egy közte és Joe Biden amerikai elnök közötti csúcstalálkozóról, illetve megbeszéljék az észak-koreai rakétatesztek miatti közös teendőket. Biden májusban Japánba látogat a QUAD-csoport találkozójára, Dél-Korea pedig akkor szeretne összehozni egy csúcstalálkozót a két elnök között Szöulban.

Jun utalt arra, hogy egy második THAAD amerikai rakétaelhárító rendszert építene Dél-Koreában az északi fenyegetéssel szemben. Ez azonban nem tetszik Kínának, amely a saját biztonságára való fenyegetésnek tartja az elhárító rendszert. A Kínával való kapcsolatokban amúgy is romlást várnak az elemzők, párhuzamosan az Amerikához való közeledéssel. A dél-koreai közvélemény is egyre inkább Kína-ellenes és Amerika-párti.

Az Egyesült Államokhoz, illetve a Kínával való viszony mellett az Észak-Koreához való viszonyban is jelentős változás várható, Jun ugyanis jóval keményvonalasabb politikát képvisel az északi szomszéddal szemben.

Ígéretet tett a fegyveres erők megerősítésére, sőt még arra is utalt, hogy megelőző csapást mérne, amennyiben egy Szöul elleni támadásra utaló jeleket látna. Ezek után nem lehetett meglepő a védelmi miniszter hasonló nyilatkozata, és az erre adott durva észak-koreai reakció egyben Jun korábban tett kijelentéseire is válasz.

A megválasztott elnök a kampányban bírálta Mun szerinte behódoló Észak-Korea-politikáját, és ígéretet tett arra, hogy nem enyhíti a szankciókat vagy készít elő békeszerződést, amennyiben Phenjan nem tesz aktív erőfeszítéseket egy teljes és ellenőrizhető atommentesítésre. Azt mondta, mindig nyitott a diplomáciai megoldásra, ám ennek a haza védelmén, nem a behódoláson kell alapulnia. Elemzők attól tartanak, hogy akár a hidegháború idejére emlékeztető ellenségeskedés is következhet a két Korea között, ha Jun az ígéreteinek megfelelő politikát folytat majd.

Észak-Korea sorban teszteli a rakétákat

Miközben Dél-Koreában a retorika szintjén durvul az eszkaláció, Észak-Korea folyamatosan rakétatesztekkel borzolja a kedélyeket. Egyre több jel utal arra, hogy Phenjan 2017 óta először tesztelhet majd nukleáris fegyvert. Az egyik ilyen jel, hogy kereskedelmi műholdfelvételek szerint újraindult az építkezés a Punggje-riben lévő nukleáris kísérleti telepen, közel négy évvel azután, hogy Kim Dzsongun bejelentette a terület bezárását, és külföldi újságírókat hívott meg, hogy megfigyeljék az alagutak lerombolását a Donald Trump akkori amerikai elnökkel tartott első csúcstalálkozója előtt.

Március 25-én az észak-koreai televízió egy propagandavideót tett közzé, amelyben a bőrkabátos Kim Dzsongun főszereplésével látható egy ballisztikus rakéta tesztje.

Észak-Korea szerint eddigi legnagyobb ballisztikus rakétájukat, a Hvaszong–17 interkontinentális ballisztikus rakétát tesztelték, amelynek a hatósugara 15 ezer kilométer. Dél-koreai és amerikai tisztviselők szerint a rakéta valójában egy régebbi, kisebb típus, a Hvaszong–15 volt, amelyet 2017-ben már teszteltek. Elemzők szerint a március 24-i rakétatesztről közzétett videók és fényképek valójában egy március 16-i, kudarcosnak bizonyult indítást mutatnak. Valószínűleg arról lehetett szó, hogy a 16-i sikertelen teszt hibáját gyorsan „ki kellett javítani”, ezért teszteltek egy már bejáratott rakétát, a videóval pedig ezt eladták a Hvaszong–17 tesztjeként.

A sikertelen teszt arra utalhat, hogy ennek a rakétának a fejlesztése technikai problémákkal küzd. Szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a mérnökök a hibákból is tanulnak, a rakétafejlesztés pedig mindenképpen halad tovább. Így vagy úgy, Észak-Koreának ez már a sokadik rakétatesztje csak a 2022-es évben, és úgy tűnik, a sorozat folytatódik, annak ellenére, hogy az ENSZ BT megtiltotta Phenjannak ballisztikus rakéták tesztelését.

Címlapkép: API/Gamma-Rapho via Getty Images